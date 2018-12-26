"شبكة الشارقة" تكشف عن تفاصيل ملتقى حماية الطفولة الأول

الشارقة 24:

كشفت شبكة الشارقة لحماية الطفولة عن تفاصيل ملتقى الشارقة الأول لحماية الطفولة، الذي ستنظمه الشبكة، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على مسرح بلدية مدينة الشارقة، في 14 يناير المقبل، تحت شعار "حماية الطفل مسؤولية الجميع"، بالتعاون مع مكتب الشارقة صديقة للأطفال واليافعين.

يناقش الملتقى في جلستين، عدة أوراق عمل تركز على محاور متنوعة، منها المحور الأمني، والمحور التعليمي، والمحور الحقوقي، والمحور الاجتماعي، والمحور الإعلامي، بالإضافة إلى استعراض تجارب عملية وتطبيقية في عالم حماية الطفولة، بما يسهم في تحقيق رؤية الشبكة لتكون الأولى عربياً في حماية الطفولة مع نهايات العام المقبل.

ويستهدف الملتقى المؤسسات الحكومية والخاصة في مجال حماية الطفل على مستوى الدولة، والعاملين والمهتمين في مجال حماية الطفل.

يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على تجارب المؤسسات العاملة في حماية الطفل في الدولة، وتوفير نقطة التقاء للمؤسسات العاملة في مجال حماية الطفل، بالإضافة إلى عرض أفضل الممارسات والتجارب في مجال الطفل وحمايته.

وفي التفاصيل، ذكرت هنادي اليافعي عضو مجلس الأمناء في شبكة الشارقة لحماية الطفولة، أن الشبكة عملت منذ اليوم الأول لتأسيسها على إعداد خططها وتحديد مهماتها وأهدافها، وهي تمتلك من الخبرات والمؤهلات والمعارف ما يسهم في تحقيق أهدافها، والاطلاع على التجارب المحلية والعربية والعالمية، ما يجعلها تستفيد من كل ذلك خدمة لأهدافها والارتقاء بالعمل والأداء عموماً، وما يؤهلها إلى أن تتحول طموحاتها وأحلامها وخططها إلى أمر واقع على الأرض، يما يسهم في بلورة ثقافة راسخة يكون الطفل جوهرها وعمادها وأفقها، فالطفل عماد المستقبل ليس من الزاوية النظرية وحسب، وليس من الزاوية العملية وحسب، بل من كل زوايا الواقع والحاضر والمستقبل، بالمعنى الفعلي على كل المستويات، وفي كل المجالات التي تجعل أن أجمل الأيام هي تلك التي لم تأتِ بعد، لكن في ظل السعي والاجتهاد ستأتي وتتحول إلى واقع ملموس من أجل الطفل.

وأكدت اليافعي أن واجب الجميع المساهمة في حماية الطفولة، والحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل، ما يعني ضرورة التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين المؤسسات والجهات والهيئات التي تعنى في عالم الطفولة، ومنذ تأسيس الشبكة نحرص على إحداث نقلات نوعية لأجل الطفولة وحمايتها، ويأتي الملتقى ليسلط الضوء على تجارب المؤسسات العاملة في مجال حماية الطفل في الدولة.

ومن جهتها، قالت عائشة عبد الله بن علي المدير التنفيذي لشبكة الشارقة لحماية الطفولة، في كلمتها: "بدايةً اسمحوا لنا أن نتقدم لكم جميعاً بالشكر، تقديراً لحضوركم وتعاونكم وتفاعلكم معنا، من أجل حماية الطفولة، فكلنا معنيون بالعمل معاً، كُرمى لعيون الأطفال ومستقبلهم الأجمل والأفضل، وهو مستقبل نثق بأنه سيكون رائعاً على ضوء التعاون والتنسيق فيما بيننا، وما هذا المؤتمر الصحافي الذي نعلن فيه ومن خلاله عن الكثير من ملامح وتفاصيل ملتقى الشارقة الأول للطفولة، إلّا أحد عناوين العمل المشترك من أجل حماية الطفولة".

وأضافت: "نحن وإياكم على موعد مع الملتقى الذي تنظمه الشبكة، برعاية كريمة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في 14 يناير المقبل، حيث سيتطرق الملتقى إلى عدة محاور من خلال 3 جلسات نعتقد بأنها ستشكل إضافة نوعية لكل تلك الجهود المبذولة من أجل حماية الطفولة".

وتابعت: "نحرص في الشبكة على تنفيذ خطة استراتيجية مدروسة بدقة وعناية، ونبذل جهوداً كبيرة من أجل تحقيقها وترجمتها على أرض الواقع، آخذين بعين الاعتبار أهمية وضرورة التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع الجهات والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة بعالم الطفولة، بما يسهم في بناء القدرات المعرفية والمهنية للعاملين والمتطوّعين في هذا الإطار وتطوير أدائهم، بقصد تحقيق الحماية للطفل، والارتقاء بمنظومة العمل، من خلال آليات متنوعة، وتحقيق قفزات نوعية في وعي العاملين بأهمية ومكانة الطفل، وضرورة البحث عن أفضل وأهم الوسائل والسبل لحمايته والحفاظ على حياته، لينشأ في بيئة نموذجية محفزة يتوافر فيها مختلف وسائل وآليات الإبداع والتميز والأمان والطمأنينة".

وأوضحت: "يُركز الملتقى على الشارقة كنقطة انطلاق أساسية، والإمارات كحاضنة وعنوان عريض، للانطلاق عربياً لتكون قبل نهاية العام المقبل، الأولى عربياً في حماية الطفولة، ويأتي منسجماً مع رؤية ورسالة وأهداف الشبكة، ودورها في تدريب العاملين في حماية الطفولة، وتأكيدها على أهمية ومكانة العمل المشترك والتنسيق والتعاون والتكامل في الأدوار والمهمات والوظائف، لتحقيق النجاح والتميز، وتوفير أفضل بيئة للأطفال".

ويناقش الملتقى في جلساته مختلف القضايا والأفكار والمبادرات والمقترحات التي من شأنها أن تشكل قيمة مضافة للعمل من أجل الطفولة، وتتصدى للمشكلات التي تواجه الطفولة، وآليات وسبل إداراتها، في سبيل معالجتها وحلها والتخلص منها، كما يركز على أهمية إعداد جيل مبدع استثماري ريادي.

ولفتت إلى أن جلسات المؤتمر تتوزع على محاور عدة، حيث المحور الأمني يركز على آليات تنفيذ قوانين حماية الطفل في شرطة الشارقة، أما المحور الإعلامي فيتناول دور الإعلام في دعم قوانين وقضايا حقوق الطفل بأشكالها كافة، في حين يناقش المحور التعليمي دور المؤسسات التربوية في حماية الطفل، في ظل تفاعل حيوي مع الأسر والجهات المعنية في عالم الطفل، أما المحور الاجتماعي فسوف يبين جهود المؤسسات الاجتماعية من أجل حماية الطفل.

ويستعرض المحور القانوني والحقوقي القانون الإماراتي وتشريعاته في حماية حقوق الطفل.

كما يتطرق الملتقى بعض التجارب والدراسات في عالم الطفولة، من بينها استعراض تجربة الشارقة أول مدينة صديقة للطفل واليافعين، ويناقش تكامل أدوار جهات إنفاذ القانون في الدولة بشأن حماية الطفل من الإساءة عن بعد، عبر محاور ثلاثة، هي الأدوار التكاملية لجمعية توعية ورعاية الأحداث مع جهات القانون في الدولة حول رفع مستوى الوعي لدى الطفل، ودور قوة العالمية الافتراضية في شأن حماية الطفل، فضلاً عن التصور التشريعي في شأن حماية الطفل من الإساءة عن بعد.

وأشارت إلى أنه يصاحب الملتقى معرضاً لإبراز جهود المؤسسات العاملة في مجال الطفولة، حيث تشارك في المعرض، 8 جهات تمثل مؤسسات عاملة في مجال الطفولة.

شركاء استراتيجيون

من جانبه، قال المقدم أحمد المري مدير إدارة الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة الشارقة: "نحن شركاء في العمل مع شبكة الشارقة لحماية الطفولة، في موضوع الملتقى ومختلف الموضوعات التي تتعلق بالطفل وحمايته، ودوماً تنفذ شرطة الشارقة العديد من البرامج والمبادرات والمحاضرات المرتبطة بالثقافة الأمنية في المدارس، وكذلك هو الحال في الحملات خارج المدارس، بالتعاون والتنسيق مع مراكز الأطفال والناشئة، من أجل الاستمرار في نهج حماية الطفل".

وبدورها، أكدت الشيخة شذى القاسمي مساعد المدير العام لقطاع الصحة والمختبرات في بلدية مدينة الشارقة، أن الأطفال هم رأس المال الحقيقي لبناء المجتمع، ويسرنا أن نكون أحد شركاء الشبكة في الملتقى، وفي حماية الطفولة أيضاً، فمسؤولية حماية الطفولة تقع على عاتق الجميع. ويسعدنا أن تستضيف البلدية جلسات الملتقى في يناير المقبل.

بدوره، قال حامد المحمدي رئيس قسم الإعلام في بلدية البطائح، إن الملتقى حدث مهم وكبير، فهو الأول من نوعه، ويعكس ما وصلت إليه الشارقة من إنجازات ومكانة فيما يتعلق بحماية الطفولة، حيث قدمت ما لم يقدمه أحد في العالم من أجل الطفولة، ويشكل الملتقى فرصة حيوية لنمد يد التعاون مع الشبكة من أجل حماية الطفولة.

من جانبها، قالت مريم الشامسي مدير إدارة الحضانات الحكومية في مجلس الشارقة للتعليم، يسرنا أن نكون شركاء للشبكة في مختلف برامجها وأنشطتها، خصوصاً الملتقى، لافتةً إلى أن لدى إمارة الشارقة 28 حضانة حكومية تستقبل أكثر من ألف طفل، يتوافر فيها كل أشكال وألوان الحماية ومعايير السلامة والأمان.

فيما أوضح جمال بوزنجال مدير إدارة الإعلام بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الغرفة حريصة على تعزيز دورها وممارستها كمؤسسة مسؤولة تجاه المجتمع، في إطار خطتها الاستراتيجية، سيراً على نهج دولة الإمارات وترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتبني ثقافة حب العطاء وفعل الخير وإسعاد المجتمع.

أشار بوزنجال إلى أنهم سيسخرون الإمكانيات والتسهيلات كافة، لضمان إنجاح النسخة الأولى من ملتقى الشارقة لحماية الطفولة، من خلال مشاركة الغرفة بصفتها الشريك الاستراتيجي لفعاليات الملتقى.

الشريك العلمي

بدوره، قال الأستاذ الدكتور عبد الصاحب مهدي عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الشارقة، نحن الشريك العلمي للملتقى، حيث تم تشكيل لجنة علمية من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية لتقوم بقراءة أوراق العمل والأبحاث العلمية المقدمة للملتقى للمشاركة، وبالتالي البحث في إمكانية إدراجها في الملتقى بما يسهم في تحقيق أهداف الملتقى.

ولفت إلى أن الأطفال هم بُناة مستقبل الأمة، وعليهم تتركز الآمال والتطلعات من أجل المزيد من التقدم والنهضة والازهار.

رعاة الملتقى

بدورها، قالت سامية المندوس من مكتب الشارقة صديقة للأطفال واليافعين، الراعي البلاتيني للملتقى، تحرص الشارقة دوماً على الاستمرار في بذل الجهود لتوفير أفضل بيئة متكاملة من أجل الطفولة، وكل تبك الإنجازات جاءت ثمرة لجهود متواصلة وكبيرة، وسوف يسهم الملتقى في ترسيخ تلك الجهود.

من جانبه، قال جمال الشاويش المدير التنفيذي لشؤون التأجير والمبيعات لمجموعة شركات ألف، الراعي الذهبي للملتقى، إن مشاركتهم في الملتقى تأتي وفقاً للمبادرة الكريمة التي جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق والتفاعل بين المؤسسات العاملة في مجال حماية الطفولة في إمارة الشارقة، وبناء القدرات المعرفية والمهنية للعاملين والمتطوعين، إلى جانب تطوير أداء المؤسسات العاملة في هذا المجال، موضحاً أن رعاية مجموعة ألف تأتي تماشياً مع الأهداف التي وضعتها شبكة الشارقة لحماية الطفولة، الرامية إلى دعم المجتمع المحلي في إمارة الشارقة، من خلال تقديم الدعم المعنوي والمادي وتقديم كل ما يمكن تقديمه في سبيل خدمة مختلف فئات المجتمع خاصة الطفل.

بدوره، قال زيد أحمد المستشار الإعلامي لشركة المتميزون للطباعة، إن المجموعة تسعى لأن تكون الرائد الأول على مستوى العالم، من خلال لمسات مباركة حاكم الشارقة، وتعزيزه للدورة السلوكية والمجتمعية وتسلسلها، عبر الملتقيات التي تخدم الطفولة، موضحاً أن مثل هذه الملتقيات أصبحت من ضرورات المجتمع، مؤكداً تضافر جهودهم لأجل التعاون وتحقيق الإنجاز المتميز.