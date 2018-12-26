شرطة الشارقة تستعرض الأعمال التحضيرية لاستقبال "شعلة الأمل"

الشارقة 24:

استعرضت القيادة العامة لشرطة الشارقة، الخطوات والأعمال التحضيرية لاستقبال "شعلة الأمل"، التي تستضيفها إمارة الشارقة في الثامن من شهر مارس المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المدن المضيفة للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019، برئاسة سعادة الدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة، رئيس اللجنة، بحضور المقدم محمد سعيد الظهوري رئيس قسم العلاقات العامة بشرطة الشارقة، وأعضاء اللجنة ممثلي الدوائر والمؤسسات والهيئات المشاركة في تنظيم الاستحقاق.

هدف الاجتماع، الذي عقد بمقر دائرة الموارد البشرية بالشارقة، إلى مناقشة الخطوات والأعمال التحضيرية لمراحل العمل، وكافة الشؤون التنظيمية الخاصة بالأولمبياد، ووضع آلية عمل وتنسيق، لاستضافة "شعلة الأمل" المصاحبة للأولمبياد الخاص بإمارة الشارقة، وذلك باختيار أهم المعالم الرئيسية التي سوف تمر عليها الشعلة، ومناقشة الفعاليات والعروض المصاحبة لموكب الشعلة عند وصولها للإمارة.

كما تناول الاجتماع أهم المحاور والموضوعات الكفيلة بإنجاح هذا الحدث العالمي الضخم الذي يدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، واهتمامها بفئة ذوي الإعاقة، وإيمانها المطلق بدورهم المميز في مسيرة الإنجازات والتنمية، وتسخير كافة الإمكانات لضمان تحقيق التنظيم المتكامل والناجح للأولمبياد، تعزيزاً لريادة دولة الإمارات في استضافة الأحداث العالمية.