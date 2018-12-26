اللواء الشامسي يترأس الاجتماع الأول للجنة الفرعية للتركيبة السكانية

الشارقة 24:

ترأس سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، الاجتماع التعريفي الأول للجنة الفرعية للتركيبة السكانية لإمارة الشارقة، بقاعة شهداء الإمارات بمقر القيادة.

حضر الاجتماع الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، وسعادة الدكتور سعيد عبد الله عبد الواحد الأمين العام للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية بالإنابة، وسعادة حمد الدرعي الأمين العام المساعد لقطاع الاستراتيجية والاتصال بالمجلس، والرائد صالح الراشدي من الأمانة العامة للمجلس، وأعضاء اللجنة الفرعية للتركيبة السكانية.

في بداية الاجتماع، رحب سعادة اللواء الشامسي بالحضور، مستعرضاً الأهداف الأساسية للجنة والتعريف بأعضائها، ومن ثم تحدث سعادة الأمين العام بالإنابة عن التبعية الإدارية الفنية للجان الفرعية على مستوى الإمارات السبع.

وتناول الاجتماع عرض الاستراتيجية الوطنية للتركيبة السكانية والواقع السكاني لإمارة الشارقة، ومناقشة أهم التحديات التي تواجهها، ودور اللجان الفرعية فيها.

كما تطرق لعرض أهم العوامل المؤثرة في التركيبة السكانية لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكلٍ عام وإمارة الشارقة بشكلٍ خاص، وعرض المؤشرات الوطنية التي يسعى المجلس لتحقيقها على مستوى الدولة.

وفي الختام، أشاد سعادة اللواء بالجهود المبذولة من قبل الأمانة، متمنياً للأعضاء النجاح والتوفيق في الأدوار الموكلة إليهم، والعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية على مستوى الإمارة، وذلك من خلال الدعم الذي يوليه المجلس التنفيذي بالإمارة.