نجاة سائق تدهورت مركبته على شارع الخان بعد اصطدامها بالرصيف

الشارقة 24:

نجا سائق من إحدى الجنسيات الآسيوية، بعد تدهور مركبته التي كان يقودها على شارع الخان باتجاه دوار الخان بالشارقة.

وقع الحادث صباح الأربعاء، أثناء مرور المركبة على الطريق، حيث انحرفت عن مسارها لتصطدم بالرصيف قبل أن تتدهور على الساحة الترابية المحاذية للطريق دون أن تصطدم بالمركبات، أو تتسبب في وقوع إصابات، كما خرج السائق سالماً دون أن يلحق به أذى.

وبوصول دوريات المرور إلى الموقع، فقد تبين أن الحادث وقع نتيجة نوبة من النعاس والشعور بالإرهاق تعرض لها السائق، بسبب تناوله جرعة من الدواء المسبب للنعاس، حيث شرعت دوريات المرور في تخطيط الحادث ومعالجة آثاره.

ونصحت شرطة الشارقة السائقين بعدم قيادة المركبات وهم تحت تأثير الأدوية والمسكنات المسببة للنعاس، والالتزام بإرشادات الطبيب أو الاطلاع على النشرة التي توضح مفعول الدواء، تفادياً لوقوع الحوادث وتعريض سلامتهم وسلامة الآخرين للخطر.