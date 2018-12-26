ضاحية الخالدية تستعرض إنجازاتها في ملتقاها الثالث

الشارقة 24:

استعرض الملتقى الثالث لأهالي مجلس ضاحية الخالدية، مختلف المبادرات والإنجازات والفعاليات التي نفذها المجلس منذ بداية أعماله وحتى نهاية العام الجاري 2018، سعياً لتحقيق أهدافه الاجتماعية.

حضر الملتقى سعادة سلطان بن هده السويدي، عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وسعادة الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، وسعادة خلفان سعيد المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية، ومحمد راشد بن جرش نائب الرئيس، والعضو سيف أحمد المطوع السويدي، والشيخ بطي آل مكتوم وسيف سعيد ساعد السويدي، وعدد كبير من أهالي مناطق الخالدية والأحياء التابعة للضاحية.

وناقش الملتقى مقترحات وآراء أهالي الخالدية في آليات التواصل خلال الفترة المقبلة.

وأعرب الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى عن سعادته بما قام به مجلس ضاحية الخالدية من جهود وأعمال دؤوبة حققت رؤى وأهداف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وغاياته من إنشاء المجالس، مؤكداً أن الدائرة فخورة بهذه الإنجازات والمبادرات وتعاون الأهالي مع الضاحية ورئيس وأعضاء مجالسها وسعيهم جميعاً لخدمة المجتمع.

ومن جهته، أشاد سعادة خلفان المري رئيس المجلس، بجهود مجلس ضاحية الخالدية وبتعاون الأهالي، مؤكداً أن المجلس نجح في تنفيذ العشرات من الفعاليات التي ذاع صيتها، وحقق نجاحاً كبيراً من خلال مساهمتها المجتمعية، ولفت المري إلى أن ضاحية الخالدية أخذت نصيب الأسد في النجاح من خلال زخم فعالياتها على مدار العام، وأشار إلى أن ضاحية الخالدية تعتبر من الضواحي التي أنشأت مؤخراً لكنها أثبت نجاحاً كبيراً في مختلف مبادراتها.

وأشاد الحضور بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورؤيته الثاقبة في إنشاء مجالس الضواحي الرامية إلى تقوية أواصر الترابط الاجتماعي بين المواطنين في أحيائهم.

وأعربوا عن سعادتهم بما حققته ضاحية الخالدية من أكثر من ثلاثين مبادرة ضمت العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة ساهمت في تحقيق أهدافها، وعكست مدى حرص أهالي أحياء الضاحية على المساهمة في البرامج الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، فضلاً عن استضافتها للعشرات من المناسبات سواء للأفراح والأتراح والتي مكنت المواطنين من الحضور.

وفي نهاية الملتقى قام الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، يرافقه سعادة خلفان المري، بتكريم عدد من الشخصيات الداعمة لمجلس ضاحية الخالدية، بجانب تكريم عدد من الفائزين بجوائز المجلس.