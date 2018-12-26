"الشارقة للإعلام" تُعزز الوعي بالرضاعة الطبيعية لدى الأمهات الموظفات

الشارقة 24:

نظمت حضانة مؤسسة الشارقة للإعلام "حضانتي"، بالتعاون مع جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، ورشة توعوية، حول أهمية الرضاعة الطبيعية، وأثرها على صحة الأم والطفل، استهدفت الأمهات من موظفات المؤسسة، ومشرفات ومربيات الحضانة، وذلك في إطار حرص المؤسسة على تعزيز الوعي المجتمعي بمختلف القضايا التي تهم الأسرة والطفل، وتوفير بيئة عمل صديقة للأم.

جاءت الورشة انسجاماً مع رؤية إمارة الشارقة، في أن تكون حاضنة نموذجية للأجيال الجديدة، كما جسدت حرص مؤسسة الشارقة للإعلام على المساهمة في الحفاظ على المنجزات والمكتسبات التي حققتها الإمارة على صعيد رعاية الطفولة، من بينها حصدها لقب "إمارة صديقة للطفل" في عام 2015، الذي ركز بشكل أساسي على الرضاعة الطبيعية، وتوفير أماكن عامة، ومؤسسات عمل، وحضانات صديقة للأم والطفل.

ناقشت الورشة الأساليب الصحيحة التي يجب اتباعها في الرضاعة الطبيعية، وطرق التواصل العاطفي ما بين الأم وطفلها الرضيع، وضرورة موازنة الأم الموظفة ما بين عملها ومسؤوليتها تجاه طفلها.

كما استعرضت الورشة قانون الموارد البشرية لحكومة الشارقة، الذي ينص على منح الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة 90 يوماً، إلى جانب السماح لها يومياً ولمدة 6 أشهر من تاريخ عودتها للعمل مغادرة مقر العمل لمدة ساعتين يومياً لإرضاع وليدها، ولمدة ساعة واحدة في الأشهر الستة التي تليها.

وفي هذا الصدد، أكدت موزة الزعابي مدير حضانة مؤسسة الشارقة للإعلام "حضانتي"، حرص مؤسسة الشارقة للإعلام على توفير الدعم للأمهات المنتسبات إليها، بما يساعدهن في الموازنة بين المهام الوظيفية داخل المؤسسة، وبين أدوارهن المجتمعية في إعداد النشء وبناء أجيال المستقبل، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات وإمارة الشارقة التنموية، التي ترى في الإنسان والطفل بشكل خاص محوراً أساسياً للتطور والتقدم واستدامة التنمية.

وأضافت الزعابي: "أردنا من خلال هذه الورشة تعزيز الوعي لدى الأمهات الموظفات في مؤسسة الشارقة للإعلام والمشرفات والمربيات اللواتي يعملن داخل "حضانتي"، بأهمية الرضاعة الطبيعية، وفوائدها على المولود والأم، لا سيما في الجوانب العاطفية والصحية والذهنية، ونثمن تعاوننا مع جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية الذي أثمر عنه تنظيم هذه الورشة التي شهدت تفاعلاً وإقبالاً كبيرين من المشاركات".