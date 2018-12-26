سوق الجبيل يمنح زواره خصماً 10% على المنتجات البحرية

الشارقة 24:

تزامناً مع احتفاله بالذكرى الثالثة لافتتاحه، أعلنت إدارة قطاع الأسماك في سوق الجبيل، أحد أكبر أسواق المنتجات الطازجة في دولة الإمارات العربية المتحد، وأحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، عن تقديم خصم بنسبة 10% على جميع منتجات الأسماك والمأكولات البحرية، حتى 6 يناير 2019.

وستتاح لزوار قطاع الاسماك في السوق، فرصة الحصول على صفقات يومية تحقق توفيراً كبيراً لهم، فضلاً عن ممارسة بعض الأنشطة الترفيهية للصغار والكبار.

وأعلن المهندس حامد الزرعوني مدير سوق الجبيل: "أطلقنا العديد من الفعاليات في الذكرى الثالثة لافتتاح السوق، وتعد هذه الخصومات جزءاً من خطتنا الاستراتيجية لخدمة المجتمع، وتوفير أجود المنتجات بأفضل الأسعار للزوار، ونتمنى أن تشكل هذه العروض الترويجية مناسبة لزيارة سوق الجبيل لجميع الذين لم تتسنَّ لهم زيارته حتى اليوم، لاكتشاف ما يوفره مع منتجات وما ينظمه من فعاليات".

وأضاف الزرعوني: "منذ افتتاحه في ديسمبر 2015 حتى اليوم، أصبح سوق الجبيل في الشارقة وجهة يجب زيارتها في الشارقة وأحد معالمها المدهشة، حيث يمكن رؤية المجموعات السياحية يتعرفون على جوانب متعددة من التراث الإماراتي العريق، وخصوصاً أجواء الصيد البحري ومزاد الأسماك، وأهم أنواع الأسماك والكائنات البحرية، خصوصاً تلك التي تتميز بها الإمارات، وهو ما عزز من الأهمية السياحية للسوق".