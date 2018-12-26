"كهرباء" و"غرفة الشارقة" تبحثان تطوير مبادرات تحفيز المستثمرين

الشارقة 24:

بحثت هيئة كهرباء ومياه الشارقة مع وفد من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، تعزيز مجالات التعاون والتنسيق المشترك، في مجال دعم وتطوير المبادرات المحفزة للمستثمرين، وتوثيق الصلات فيما بين الهيئة والأعضاء المنتسبين للغرفة، من رجال وسيدات أعمال ومنشآت، لتحقيق الأهداف التي ينشدها الجانبان لخدمة المجتمع.

وناقش الجانبان، خلال اجتماع، عقد بين سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وسعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة محمد أحمد أمين مدير عام الغرفة بالوكالة، عدداً من المحاور، وأبدى الجانبان استعدادهما لبلورة التعاون المشترك، من خلال العمل على تنفيذ برنامج متعدد الجوانب للتعاون والتوعية وتنظيم لقاءات وندوات مشتركة.

وأعرب سعادة الدكتور المهندس راشد الليم عن تقديره للدور الفاعل الذي تلعبه الغرفة في دعم ومساندة الجهات الحكومية وقطاع الأعمال، من خلال الإسهام في تعزيز بيئة الاستثمار وتنويع مقوماته الجاذبة.

وأكد الليم حرص الهيئة على توسيع حجم الشراكة مع الغرفة، التي تسعى فيها الهيئة لاستقطاب كبريات الشركات العالمية للتعاون مع الهيئة وتنفيذ مشروعات بمستوى عالمي.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات المستمرة التي تحرص الهيئة على عقدها مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالشأن الاقتصادي، للاطلاع على البرامج والخطط الحالية والمستقبلية لتلك الجهات والتنسيق بشأنها، بما يخدم سكان إمارة الشارقة.

وتم خلال اللقاء التعرف على أبرز التطورات التي تشهدها خدمات وأنشطة الجانبين، وكيفية تفعيل آليات التعريف بها والاستفادة منها للمستثمرين ورجال وسيدات الأعمال، إضافةً إلى إمكانيات التعاون في العمل المشترك من خلال تنظيم الأحداث والفعاليات، وكذلك زيارات الوفود التي يمكن أن تسهم في اجتذاب المزيد من الاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية في مجالات الطاقة والمياه.

من جانبه، أكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حرص الغرفة الدؤوب على تطوير ودعم قطاع الأعمال في إمارة الشارقة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وتضافر الجهود بما ينسجم مع رؤية الإمارة، مشيراً إلى أنه تم خلال اللقاء التنسيق لوضع آلية لتنفيذ برنامج لهذا التعاون المشترك، وتوفير كافة وسائل الدعم والمساندة من قبل مجلس إدارة الغرفة للمشاريع الحالية والمستقبلية للهيئة، وأشاد بجهودها في تعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية مع منشآت القطاع الخاص بالشارقة.