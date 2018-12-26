واجهة المجاز تُنير سماء الشارقة احتفالاً بالعام الجديد

الشارقة 24:

تحتفل واجهة المجاز المائية، إحدى الوجهات السياحية والعائلية الترفيهية في إمارة الشارقة، باستقبال العام الميلادي الجديد 2019، بعرض ضخم للألعاب النارية تشارك فيه زوارها وسكان الإمارة فرحة السنة الجديدة.

وسيكون الزوار عشية رأس السنة، الإثنين الموافق 31 ديسمبر، على موعد مع تجربة فريدة يشهدون خلالها عروضاً مدهشة للألعاب النارية لمدة 10 دقائق، سيتم إطلاقها من منصات موزعة على 16 موقعاً على امتداد الواجهة المائية، تليها لوحات بصرية معبرة ترسمها أضواء النافورة المتراقصة على أنغام الموسيقى العالمية.

ولفتت مروة عبيد الشامسي المدير العام لواجهة المجاز المائية، إلى أنه نظراً لما شهدته احتفالات رأس السنة من إقبال واسع من الجمهور في السنوات السابقة، تُقدم واجهة المجاز هذا العام لزوارها برنامجاً ترفيهياً خاصاً يتضمن العديد من الفعاليات الحماسية، كما يمكنهم الاستمتاع بتناول العشاء تحت سماء الشارقة الباسمة في أي من المطاعم المتميزة في الواجهة المائية.

ودعت الشامسي الزوار للاستفادة من الخدمات الخاصة بليلة رأس السنة والحضور عند الساعة 8:30 مساءً، لتفادي الازدحام المروري، موضحةً أن الواجهة خصصت مكتب الاستعلامات لخدمة الحصول على حجوزات مسبقة في مطاعم ومقاهي الواجهة المائية لضمان الحصول على إطلالات رائعة، فضلاً عن حجز مواقف للسيارات، وذلك لإضفاء الراحة والرفاهية على هذه التجربة المميزة وإرضاء محبي الواجهة القادمين من الإمارات والمدن البعيدة.

كما يمكن للزوار الاستمتاع بالأجواء العائلية وتناول أشهى الوجبات في المطاعم والمقاهي المنتشرة في الواجهة، التي خصصت قوائم طعام متميزة لاحتفالات رأس السنة، تتضمن مزيجاً رائعاً من المأكولات العربية والعالمية التي ترضي جميع الأذواق، مقدمةً من مقهى "الراوي" ومطعم "بيزارو"، و"تي جي آي فرايديز"، ومقهى " شكسبير آند كو"، ومقهى "تيم هورتنز"، ومطعم "سوتيش"، و"زهر الليمون"، ومقهى "كاريبو"، مطعم وكافيه "الفنر"، ومطعم "أوشنا".

وللاستفادة من خدمة الحجوزات المسبقة، يرجى التواصل مع مكتب الاستعلامات على الرقم: 06 5117011.