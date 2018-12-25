الحمودي: 80 مشاركاً بجلسة العصف الذهني لشرطة الشارقة بالشرقية

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أشاد العقيد علي محمد الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية بشرطة الشارقة، بتفاعل موظفي الإدارة في فعاليات جلسة العصف الذهني التي نظمت الثلاثاء بخورفكان تحت شعار "إمارة مستقرة ... وطن آمن".

وأكد الحمودي في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن حضور سعادة القائد العام لشرطة الشارقة، ومدير عام العمليات الشرطية، ونائبه، لفعاليات الجلسة شرفنا والتي ضمت أكثر من 80 مشاركاً من موظفي الإدارة من الجنسين، والتي خرجت بتوصيات هامة سنعمل على تطبيقها من خلال مبادراتنا المقبلة.

وتحدث الحمودي تفصيلاً عن أهداف الجلسة والمتمثلة في مواكبة الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، ورفع نسب الشعور بالأمان، والحد من وفيات الحوادث إلى غيرها من أهداف تتعلق بسلامة الفرد والمجتمع.

وفي الختام أكد مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، على تكامل جهود مختلف إدارة شرطة الشارقة لتوفير عناصر الأمن والاستقرار في الإمارة، مضيفاً أن شعار الجلسة "إمارة مستقرة.. وطن آمن" جاء للتأكيد بأن كل الجهود التي تبذلها أجهزة الشرطة على مستوى إمارات الدولة تتكامل مع بعضها البعض لتحقق الهدف الأسمى الذي تطمح له وزارة الداخلية وهو حماية أرواح المواطنين والمقيمين والزائرين لدولة الإمارات العربية المتحدة.