العوبد: جلسات شرطة الشارقة الحوارية نواة رئيسية لوضع الخطط

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

وصف العميد محمد عبد الله العوبد نائب مدير عام العمليات الشرطية بشرطة الشارقة الجلسات الحوارية التي تنظمها إدارات الشرطة لموظفيها، بنواة هامة تُستقى منها العديد من الأفكار في صياغة الخطط والمبادرات الشرطية.

وأوضح العوبد، في تصريحات لـ "الشارقة 24" على هامش جلسة عصف ذهني نظمتها إدارة شرطة المنطقة الشرقية، يوم الثلاثاء في خورفكان، أن مثل هذه الفعاليات تؤسس لإعداد مبادرات الإدارة في العام المقبل.

ولفت العوبد، إلى أهداف جلسات العصف الذهني والتي في مقدمتها الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة على قائمة أفضل دول العالم من ناحية الأمن والأمان.

وأضاف العوبد، أن الجلسة هدفت أيضاً لمناقشة الأفكار التي من شأنها تقليل نسبة جرائم السرقات، وتخفيض نسب الوفيات في الحوادث المرورية.

واختتم نائب مدير عام العمليات الشرطية تصريحاته بالإشارة لحرص القيادة العامة لشرطة الشارقة، ومختلف إداراتها من خلال جهودها على أن تكون القيادة المتميزة والرائدة على مستوى الدولة.