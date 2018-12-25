"دفاع مدني الشارقة" يستقبل وفداً من المجلس الوطني

الشارقة 24:

استقبل سعادة العقيد سامي خميس النقبي مدير عام الدفاع المدني بالشارقة، وفداً من المجلس الوطني لشؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وضم الوفد كلاً من سعادة سالم النار وسعادة عزه سليمان والوفد المرافق من الأمانة العامة للمجلس، وتم اطلاع الوفد على التوجه الاستراتيجي لوزارة الداخلية 2017-2021، والمؤشرات الاستراتيجية، والنتائج التي تحققت خلال عام 2018، والمبادرات التي تم تنفيذها خلال العام.

كما زار الوفد مركز إسعاد المتعاملين وتم الاطلاع على الخدمات التي يقدمها المركز، بعد ذلك زار الوفد مركز الدفاع المدني، وتم الاطلاع على الآليات والسيارات والمعدات المستخدمة في تنفيذ مهام الدفاع المدني، وفي نهاية الزيارة أثنى الوفد على ما تم عرضه من مؤشرات استراتيجية ومبادرات، مشيدين، بالمستوى الذي وصل إليه الدفاع المدني بالشارقة.

حضر الاستقبال سعادة العقيد خالد المنصوري نائب المدير العام، ومدراء الإدارات والضباط.