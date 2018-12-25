الشامسي: شرطة الشارقة حريصة على الاستماع لأفكار موظفيها

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

شدد سعادة اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، على حرص القيادة العامة للشرطة على الاستماع الدائم لأفكار ومقترحات موظفيها من ضباط وصف ضباط والأفراد العاملين، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على منظومة العمل الشرطي.

وأكد الشامسي في تصريحات لـ "الشارقة 24" على هامش حضوره جلسة عصف ذهني نظمتها إدارة شرطة المنطقة الشرقية، أن مثل هذه الفعاليات تعد فرصة مثلى لتدارس الأفكار البناءة التي تسهم في تطوير الخطط وأدوات العمل في مختلف إدارات الشرطة.

وأشاد سعادته بالتجاوب والتفاعل الملحوظ في مناقشات الجلسة التي تناولت العديد من المحاور الهادفة لتعزيز أسس ومقومات الأمن في المنطقة.

جدير بالذكر أن جلسة العصف الذهني التي جاءت تحت شعار "إمارة مستقرة .. وطن آمن"، سلطت الضوء من خلال المناقشات التفاعلية على سبل رفع نسبة شعور بالأمان، وتقليل نسب الوفيات.