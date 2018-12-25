شرطة الشارقة تفك حجز 2468 مركبة بعد استيفائها الفترة المحددة

الشارقة 24:

في إطار جهودها المستمرة في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، والارتقاء بجودتها للتيسير على الجمهور، قامت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بفك الحجز عن 2468 مركبة، من المركبات التي تم تطبيق نظام الحجز المنزلي عليها، من أصل 5106 مركبات طبق عليها نظام الحجز المنزلي خلال العام الجاري 2018م، وذلك بعد استيفاء الفترة المحددة لها.

وأكد الرائد مرزوق خلفان النقبي، مدير فرع حجز المركبات بإدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، أن شرطة الشارقة تحرص بشكل مستمر على تطوير خدماتها، وتسهيل الإجراءات على الجمهور، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لشرطة الشارقة، والتي تتماشى والهدف الإستراتيجي لوزارة الداخلية، الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وأشار الرائد النقبي، إلى أن حجز المركبات في المنزل يشمل عدداً من المخالفات غير المشددة، كـقيادة المركبة برخصة منتهية المفعول، أو قيادة مركبة منتهية الترخيص، أو تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 60 كم-ساعة، أو نقل الركاب في مركبة بصورة زائدة عن العدد المقرر لها، وغيرها من المخالفات التي لا تعتبر جسيمة وبالغة الخطورة.

وأوضح النقبي، أن آلية حجز المركبات تتمثل في أن تكون المركبة في عهدة مالكها داخل المنزل، وتتم متابعتها إلكترونياً عبر تركيب جهاز تتبع ذكي يوضع داخل المركبات المحجوزة، ويقوم بإرسال إشارات إلى شرطة الشارقة، في حالة استخدام أو تحريك السيارات المحجوزة من مكانها.