إدارة شرطة المنطقة الشرقية تنظم جلسة عصف ذهني لموظفيها

الشارقة 24:

شهد سعادة اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، جلسة العصف الذهني التي نظمتها إدارة شرطة المنطقة الشرقية الثلاثاء تحت شعار "إمارة مستقرة... وطن آمن"، وذلك في فندق الأوشيانك بخورفكان.

شارك في الجلسة 90 موظفاً من مختلف الأقسام، والأفرع المرورية والجنائية والإدارية على مستوى الإدارة.

حضر الجلسة العميد محمد راشد بيات، مدير عام العمليات الشرطية، والعميد محمد عبد الله العوبد نائب مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، وعدد من رؤساء الأقسام والضباط وصف الضباط والأفراد الرسميين والمناوبين، بالإضافة إلى عدد من عناصر الشرطة النسائية.

وهدفت الجلسة إلى تحفيز أفكار الموظفين وتشجيعهم لطرح مقترحاتهم حول البرامج والفعاليات لعام 2019، وتضمنت محورين أساسيين؛ المحور الأول تمثل في رفع نسبة الشعور بالأمان، فيما ناقش المحور الثاني سبل التقليل من الوفيات ورفع نسبة الوعي المروري.

وجرت خلال الجلسة مجموعة مناقشات مع إبداء الرأي حول الأفكار المطروحة، وذلك للوصول إلى الأفكار الإبداعية التي من شأنها أن تقدم كل ما هو جديد في تطوير وتحسين العمل الشرطي والأمني، فيما جاءت مخرجات الجلسة بشكل إيجابي، حيث قامت فرق العمل والمجموعات بعرض أفكارها وشرح آلية تطبيقها .

وأكد العقيد علي الكي الحمودي، أن إطلاق جلسة العصف الذهني لإدارة شرطة المنطقة الشرقية، خلال هذا التوقيت من العام، جاء نتيجة لحصر نتائج المؤشرات والتعرف على القضايا والمناطق الساخنة في المنطقة خلال العام 2018، والتي تحتاج إلى تسليط الضوء نحوها، وبذل جهود إضافية للسيطرة عليها من خلال إطلاق برامج قصيرة المدى، بالإضافة إلى خطط استراتيجية طويلة المدى وذلك لتحقيق رؤية الإمارات خلال العام 2021، بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة، من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والأمان.

وأضاف الحمودي، أن شعار الجلسة "إمارة مستقرة... وطن آمن"، جاء للتأكيد على أن كل الجهود التي تبذلها أجهزة الشرطة على مستوى إمارات الدولة، تتكامل مع بعضها البعض لتحقق الهدف الأسمى الذي تطمح له وزارة الداخلية، وهو حماية أرواح المواطنين والمقيمين، والزائرين لدولة الإمارات العربية المتحدة.