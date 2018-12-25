"تنفيذي الشارقة" يعتمد اتفاقية تنظيم مسار قطار الاتحاد بالإمارة

الشارقة 24 - راشد حمدان:

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء الاجتماع الأسبوعي للمجلس الذي عقد بمكتب سمو الحاكم.

وناقشت الجلسة عدداً من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، واتخذ المجلس عدداً من القرارات التي من شأنها تحقيق رؤية الإمارة.

ووافق المجلس على الهيكل التنظيمي لهيئة مطار الشارقة الدولي، بعد الاطلاع على الإدارات والأقسام والتقسيمات الإدارية، التي تم استحداثها، بما يخدم أهداف ورؤية الهيئة في تقديم أفضل الخدمات.

واعتمد المجلس اتفاقية تنظيم مسار قطار الاتحاد في إمارة الشارقة، والمزمع توقيعها بين دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة، وشركة الاتحاد للقطارات.

واطلع المجلس على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بشأن سياسة مجلس الشارقة الرياضي، والتي تصب في مجملها في دعم جهود مجلس الشارقة الرياضي في الارتقاء بخدماته وتطويرها، بما يخدم مسيرة التنمية والتطوير في شتى المجالات وخاصة الرياضية.

وأقر المجلس تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بشأن قانون تنظيم هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ووجه بإحالة مشروع القانون إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توطئةً لإصداره.

واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع، للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي ستعقد الخميس في الـ 27 من ديسمبر 2018، وسيتم فيها مناقشة سياسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة.

واعتمد المجلس اتفاقية تشغيل وإدارة مدرسة خليفة الهمزة الخاصة بمنطقة المدام، والمزمع توقيعها بين مجلس الشارقة للتعليم ومؤسسة بوخاطر لإدارة وتطوير التعليم الدولية، والتي تهدف إلى العمل على إعداد المدرسة بمهنية عالية من النواحي الأكاديمية والتربوية وإدارة المدرسة بما يتفق مع التشريعات السارية في المجال التعليمي.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد وجه في وقت سابق، بإنشاء مدرسة خاصة باسم مدرسة خليفة الهمزة الخاصة في منطقة المدام، وذلك تخليداً لذكرى الطفل خليفة عبد الله الهمزة، الذي وافته المنية إثر حادث غرق في مدرسته في مدينة الشارقة.

وأصدر المجلس القرار رقم 35 لسنة 2018، بتعديل القرار التنفيذي رقم 5 لسنة 2018، بشأن الرسوم والمخالفات البلدية في إمارة الشارقة.

وأصدر المجلس قرار رقم 36 لسنة 2018، بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2015، بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة.