"اجتماعية الشارقة" تطلق معسكر "حصاد" التطوعي الثامن

الشارقة 24:

تعتزم دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، إطلاق معسكر حصاد التطوعي الثامن، الذي يحمل شعار "نتطوع لأجل الشارقة"، وذلك خلال الفترة من 23 ديسمبر الجاري، وحتى الثالث من يناير المقبل، حيث يتولى مركز التطوع بالدائرة، تنفيذ المعسكر من خلال 9 مقار على مستوى الشارقة عن طريق فروع الدائرة في أنحاء الإمارة، ويستهدف المعسكر الأطفال من سن 6 إلى 12 عاماً.

وأكدت فايزة خباب مدير مركز التطوع أن معسكر حصاد التطوعي يهدف إلى إكساب المتطوعين الأطفال خبرات متنوعة تعزز مهاراتهم وترفع مستوى المعرفة لديهم، كما يركز المعسكر على أساليب التعليم الترفيهي لتحقيق النتائج المرجوة من البرامج والورش المطروحة.

وأضافت مدير مركز التطوع أنه "تم طرح 7 فرص تطوعية، بإجمالي 20 ساعة تطوعية للمتطوعين الأطفال، و40 ساعة تطوعية للمتطوعين الكبار الذين يشرفون على سير عملية البرنامج التوعوي، حيث تتنوع تلك الفرص ما بين البرامج الاجتماعية، والتثقيفية، والتأهيلية، وذلك لتمكين الأطفال من تطوير مهاراتهم، وتشجيعهم على الالتزام بالعمل التطوعي".

يذكر أن معسكر حصاد التطوعي هو عبارة عن فرصة لحصاد ساعات التطوع، من خلال مجموعة أعمال تطوعية لغرس قيمة التطوع والتكافل الاجتماعي في نفوس الأبناء.