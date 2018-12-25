"استشاري الشارقة" يناقش سياسة "البيئة والمحميات الطبيعية" الخميس

الشارقة 24:

يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع، جلسته السابعة، الخميس، بمقره في مدينة الشارقة، برئاسة سعادة خولة عبدالرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري، لمناقشة سياسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة، بحضور سعادة هنا سيف السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، ومعاونيها من الهيئة، وهم: شمسة الكتبي مدير إدارة الخدمات المساندة، وعبد العزيز السويدي مدير إدارة الاستدامة البحرية، وفاطمة الزعابي مدير إدارة التنوع البيولوجي، وإبراهيم بن مسعود مسؤول قسم التفتيش الخارجي، ومها الجويعد مسؤول إداري المكتب التنفيذي لرئيس الهيئة.