بلدية الحمرية تنفذ دورات متقدمة في "إجراءات السلامة"

الشارقة 24:

نفذت بلدية مدينة الحمرية العديد من الدورات المتقدمة في مجال إجراءات السلامة العامة من خلال توفير أجهزة صدمات القلب الكهربائية الخارجية الآلية، بجانب توفير كرسي الإخلاء من الأدوار العلوية المرتفعة، حيث دربت الكوادر الوظيفية عملياً على كيفية استخدام هذه الأجهزة.

وتلقى موظفو البلدية خلال ساعات التدريب المعتمدة على أيدي أخصائيي التدريب شرحاً وافياً عن أعراض الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة واستخدام أجهزة صدمات القلب الكهربائية الخارجية الآلية.

وفي هذا الإطار، أوضحت ابتسام سيف الشامسي، رئيسة قسم الصحة والسلامة المهنية في البلدية، أن المدربين حددوا المراحل الواجب مراعاتها أثناء عملية الإسعاف والحالات التي تتطلب المساعدة السريعة، وذلك بهدف تنمية قدرات الموظفين وتأهيلهم للتعامل مع الحالات المماثلة، بجانب توفير آلية الإخلاء بمساعدة كرسي الإخلاء من الأدوار العلوية المرتفعة، التي صممت لنقل المصاب للأدوار السفلية بسهولة وتجهيزه لحين وصول المسعفين.

بينما أكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية أن البلدية تحرص على تنمية قدرات الموظفين في المجالات المرتبطة بالسلامة العامة، وذلك بما يتناسب مع نظام السلامة والصحة المهنية (OHSAS18001)، التي حصلت عليها، حيث وفرت البلدية أجهزة صدمات القلب الكهربائية الخارجية الآلية، وكرسي الإخلاء من الأدوار العلوية، وتم تركيبها في مواقع واضحة وسهلة الوصول.

وأضاف الشامسي أن "نطاق عمل قسم الصحة والسلامة المهنية في البلدية يمتد ليشمل حديقتي الحي الشرقي والغربي والمناطق الترفيهية على شاطئ الحمرية والمباني الخارجية للبلدية والسكنات الوظيفية، حيث يعمل القسم على التأكد من اشتراطات السلامة العامة في مناطق ألعاب الأطفال بالحدائق العامة والشاطئ وقياس مدى مناسبتها للترفيه عن الأبناء بكل سلامة وأمان".