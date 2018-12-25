شاطئ كلباء... ملاذ الباحثين عن الاستجمام بين أحضان الطبيعة الخلابة

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

على وقع رفرفة طيور النورس، وبين زرقة سماء كلباء، ومياه شاطئها الساحر، تنتشر عشرات الخيام و"الكرافانات" على امتداد الشاطئ الذي يصل طوله لنحو 8 كيلو مترات.

ظاهرة التخييم على الشاطئ ليست بجديدة على المدينة التي لها باع طويل في هذا السياق، كونها كانت مصيفاً مفضلاً ومنطقة تخييم للكثير من المواطنين من مختلف أرجاء الدولة ممن كانوا يحبذون البقاء على شاطئها لفترات تتجاوز الأسبوع، وربما أكثر.

عزز من إحياء هذه الظاهرة مجدداً، ما شهده شاطئ مدينة كلباء من عمليات تطوير، شملت توسعته بشكل لافت يتجاوز الضعفين مما وفر مجالاً أكثر رحابة للإقامة على ضفافه والاستمتاع بالطبيعة الساحرة التي قلما تتوافر في شواطئ مماثلة.

تطوير الشاطئ لم يقف عند زيادة المساحة التي صاحبتها زيادة ملحوظة في الإقبال عليه، خاصة في فترة العطلات؛ وإنما سعت الجهات المحلية إلى مواكبة هذا التوافد بلمسات جمالية شملت زراعة بعض الأشجار، ورفده بكثير من الألعاب الترفيهية التي يحتاجها الأطفال.

علاوة على ذلك، يزخر الشاطئ بألعاب وأجهزة للياقة البدنية، يستغلها المخيمون والزوار في ممارسة بعض الرياضات الخفيفة، جنباً إلى جنب رياضات المشي والركض على رماله الذهبية.

وتعد الإقامة على الشاطئ فرصة مثالية لمراقبة حركة الصيادين يومياً في إطار سعيهم للرزق من البحر، والاستمتاع بأجواء الحصاد التي تزينها طيور النورس بتحليقها المعهود أثناء استخراج حصيلة الصيد.

مشاهد عدة تأسر الألباب، ربما لا تتوافر في مكان آخر، حيث الطبيعة الخلابة التي تميز شاطئ كلباء المتداخل مع محمية القرم في بدايته، والملاصق لحديقة الشاطئ العامة في منتهاه بما تحظى به من أشجار ونباتات ومرافق ترفيهية ورياضية أيضاً.

ولا تشكل الإقامة أو التخييم الذي ازدهر بشكل ملحوظ تزامناً مع عطلة المدارس، مشكلة لمحبيه من الناحية الخدمية حيث يقع الشاطئ على مقربة من واحد من أكثر شوارع المدينة حيوية، ففي غضون دقائق بسيطة يمكن ابتياع كل احتياجات المقيم من المحال والمطاعم التي يعج بها شارع الشيخ سلطان القاسمي، كما يقع سوق الخضروات والفواكه والأسماك أيضاً على ضفاف الشاطئ.