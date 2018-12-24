"غرفة الشارقة" تُبرم مذكرة تعاون مع "مركز صعوبات التعلم"

الشارقة 24:

وقعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مذكرة تعاون وشراكة استراتيجية مع مركز الشارقة لصعوبات التعلم، لتأهيل وتعليم ذوي صعوبات التعلّم المُنتسبين إلى "حضانة غرفتي الصغيرة" التابعة للغرفة والمُخصّصة لرعاية أبناء وبنات موظفيها.

واتفق الجانبان بموجب المذكرة على أن يقوم المركز بتقييم وتشخيص حالات ذوي صعوبات التعلّم من الأطفال المُنتسبين لحضانة الغرفة من النواحي التربوية والسلوكية والمهارات المعرفية والاجتماعية والوظيفية واللغوية، وتوفير الدعم اللازم لذوي صعوبات التعلّم منهم.

ووقع المذكرة كل من الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وسعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وجرت مراسم إعلان التوقيع في مقر غرفة الشارقة بحضور سعادة محمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالوكالة، وهنادي السويدي مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم.

وأكدت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، حرص المركز على التعاون مع حضانات مختلف مؤسسات الإمارة ليشمل برعايته جميع منتسبيها من الأطفال ذوي صعوبات التعلّم، مثنية على مبادرة غرفة الشارقة للتعاون مع المركز في سبيل تأهيل وتعليم منتسبي حضانتها الذين يُواجهون التحديات ضمن عملية التعلّم.

وأوضحت الشيخة جميلة القاسمي، أن المركز سيُقدم خدماته لأطفال حضانة الغرفة من ذوي صعوبات التعلّم وفق أفضل الممارسات العالمية بما يُرسّخ حقوقهم أسوة بأقرانهم ويُمكّنهم من الاندماج مع الأطفال الآخرين ويعزّز مؤهلاتهم التعلّمية، وصولاً إلى بناء واقع وغد أفضل لهذه الشريحة من أبناء المجتمع، انسجاماً مع الرؤى الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

من جانبه، أكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، أن التعاون مع مركز الشارقة لصعوبات التعلّم يأتي انطلاقاً من التزام الغرفة بتقديم أفضل مستويات الرعاية لأطفال موظفيها وإكسابهم المعارف والمهارات والتعلم التي تتناسب مع مهارات وإمكانات واحتياجات كل واحد منهم من خلال أفضل البرامج والمناهج وبالتعاون مع الجهات المختصة وعبر توفير بيئة آمنة ومحفزة واحترافية تراعي مختلف المستويات بمن فيهم الأطفال الذين يظهرون صعوبة في بعض العمليات المتصلة بالتعلم.

وأشاد العويس بجهود مركز الشارقة لصعوبات التعلّم في تطوير برامج الدعم اللازمة لتأهيل وتعليم ذوي صعوبات التعلم على مستوى الدولة، معرباً عن ثقته بأن التعاون بين الغرفة والمركز هو خطوة تضمن النمو العلمي والمعرفي لأطفال حضانة الغرفة ذوي صعوبات التعلم على يد اخصائيي المركز وبالتالي إعداد أجيال واعدة وبناء مستقبل أفضل لأبناء الغد، وهو ما ينسجم مع توجهات الإمارة وتعزيز سمعتها كمدينة صديقة للأطفال واليافعين.

من جانبها أكدت هنادي السويدي، مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم، أن المركز سيتولى بموجب المذكرة إصدار التقارير الرسمية للحالات المُشخّصة بأنها تواجه صعوبات في التعلّم داخل حضانة الغرفة، والإشراف على تيسير عملية التعليم لأطفالها من ذوي صعوبات التعلّم، بالإضافة إلى تقييم المناهج الدراسية التي تؤهل ذوي صعوبات التعلّم للاندماج في الحضانة.

وأضافت السويدي، أن المركز سيوفر خدمات تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في حضانات الغرفة في مجال صعوبات التعلّم، إلى جانب ترشيح الكادر المُتخصّص بهذا المجال وتأهليه للعمل لحساب الغرفة ووفق حاجتها، وكذلك توفير خدمات التدخّل المبكّر لحالات ذوي صعوبات التعلّم من أطفال الحضانة، وسيعمل المركز على تقديم الخدمات الاستشارية لحضانة الغرفة، وعلى إعداد وتنفيذ برامج الإرشاد الأُسري والوظيفي وبرامج الدعم اللازمة لتأهيل وتعليم أطفال حضانة الغرفة ذوي صعوبات التعلّم من خلال الدورات وورش العمل لأولياء أمور الأطفال المنتسبين الحضانة.

وستحرص الغرفة من جانبها على الموافقة على تقارير التشخيص والخطط التربوية والعلاجية الصادرة من المركز لمنتسبي حضاناتها ومراعاة العمل بموجبها، بالإضافة إلى تسهيل عمل فريق التدخل المُبكّر التابع للمركز من أخصائيي التدخل المبكر وصعوبات التعلّم والتخاطب والعلاج الوظيفي داخل حضانتها، كما ستحرص الغرفة على التعاون مع المركز في تنفيذ البرامج والأنشطة المختلفة كشريك رئيسي، ودعم حملاته الإعلامية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الرسمية المعتمدة لدى الغرفة.

يُذكر أن غرفة الشارقة افتتحت "حضانة غرفتي الصغيرة" في عام 2013 ضمن مقرها الرئيسي، في إطار التنسيق بين الغرفة والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة ومجلس الشارقة للتعليم، وذلك بهدف رعاية أبناء الموظفين خلال ساعات الدوام الرسمي، وقد تم إطلاقها وفق أفضل المعايير والمقاييس العالمية المتبعة في التنشئة السليمة والصحية في ظل بيئة تعليمية وتحفيزية آمنة للطفل.