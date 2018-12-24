"الشارقة الخيرية" بدبا الحصن تنفذ مشاريع بـ 2.25 مليون درهم

الشارقة 24:

بلغ إجمالي قيمة المشاريع والأعمال والمساعدات والمبادرات التي نفذتها إدارة جمعية الشارقة الخيرية في دبا الحصن، 2.25 مليون درهم، خلال 3 أشهر، "سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر" من هذا العام.

وتنوعت المساعدات الداخلية بين مساعدات شهرية ومقطوعة، وكفارة اليمين، والحقائب المدرسية والمواد الغذائية، في حين شملت المشاريع مجموعة آبار ومساجد وفصول دراسية، وحالات كفالة.

وأكد علي محمد السلامي، مدير إدارة الجمعية في دبا الحصن، أن إدارة الجمعية بدبا الحصن، دأبت على دعم المشاريع والحالات المستحقة، من خلال خططها الواسعة، وأعمالها المنتشرة داخلياً وخارجياً.

وأضاف أن إجمالي المبالغ في الشهور الثلاثة الماضية، بلغ مليونين وربع المليون درهم، تم خلالها تسويق 117 مشروعاً خارجياً بقيمة 1.6 مليون درهم، شملت 75 بئراً، و15 مسجداً، و4 فصول دراسية، وبيت فقير.

ولفت السلامي إلى أن المساعدات الداخلية بلغ حجم إنفاقها 665 ألف درهم، استفادت منها 180 أسرة، وتم توزيع كفارة اليمين على 100 أسرة، ووزعت الإدارة 92 حقيبة مدرسية، مع مواد غذائية لمصلحة 100 أسرة، كما تم تسجيل حالات كفالة جديدة خارجياً، حيث استفاد منها 54 مكفولاً.