فعاليات الاحتفال السنوي لسوق الجبيل تنطلق 25 ديسمبر

الشارقة 24:





ينظم سوق الجبيل بالشارقة، احتفاله السنوي بمناسبة مرور 3 سنوات على افتتاحه في العام 2015، وذلك على مدار ثلاثة أيام، في الفترة من 25 وحتى 27 ديسمبر الجاري، في منطقة مزادات السمك، في تمام الساعة السادسة مساءً، حيث سيتضمن أنشطة ترفيهية وفنية ستضفي على المناسبة جوّاً من البهجة والسعادة.

وسينظم السوق عدداً من الفقرات والأنشطة الترفيهية التي تهدف إلى إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال وأسرهم، كما ستتزين مختلف جوانب مبنى السوق الخارجية بالمصابيح الملونة لترسم لوحة فنية رائعة.

وأكد المهندس حامد الزرعوني، مدير سوق الجبيل، أن جميع أفراد العائلة مدعوون للاحتفال بالذكرى السنوية للسوق، شاكراً جميع الزوار من مختلف الأعمار وجميع الجنسيات على ولائهم لسوق الجبيل منذ افتتاحه قبل ثلاثة أعوام، ومؤكداً الحرص دوماً على توفير احتياجات الزوار ورسم السعادة على وجوههم.

وأضاف الزرعوني: "وفي ظل متابعة توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سنواصل العمل على تطوير السوق وإضافة المزيد من الخدمات وتنظيم الفعاليات المجتمعية التي تلبي تطلعات الزوار والعائلات ليظل سوق الجبيل الوجهة المفضلة لهم في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة".