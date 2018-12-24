موارد الشارقة تنفذ 26 برنامجاً تأهيلياً في يناير

الشارقة 24:





أعلنت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، عن تنفيذ 26 برنامجاً تأهيلياً للباحثين عن عمل في مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، خلال شهر يناير المقبل.

وتنفذ البرامج بناء على متطلبات سوق العمل، ووفقاً للمناهج والمعايير المعتمدة محلياً وعالمياً، وتهدف إلى رفع كفاءة المنتسبين، وتطوير مهاراتهم لتأهيلهم للانخراط في سوق العمل.

وتستهدف البرامج حملة جميع المؤهلات العلمية، من الباحثين عن عمل، المدرجين في نظام دائرة الموارد البشرية بالشارقة.

وسيتم تنفيذ 6 برامج تأهيلية في مدينة الشارقة، وستنفذ في المنطقة الوسطى بالذيد والمدام 4 برامج تأهيلية، وفي المنطقة الشرقية بخورفكان وكلباء ودبا الحصن سيت تنفيذ 16 برنامجاً تأهيلياً.