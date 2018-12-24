"جزيرة النور" تستقبل العام الجديد بأمسية مميزة

الشارقة 24:

تستعد جزيرة النور، إحدى الوجهات السياحية والعائلية الترفيهية في إمارة الشارقة، للاحتفال بالعام الجديد 2019، إذ صممَت باقةً مميّزة تجمع فيها الزوار على قائمة عشاء فاخر، وعرض للموسيقى الحيّة، لتأخذ الزوار إلى اللحظات الأخيرة من الأمسيّة في عرض ضخم ومبهر للألعاب النارية يضيء سماء الشارقة استقبالاً للعام الجديد.

وتتميز جزيرة النور، إحدى مشاريع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، والممتدة على مساحة 45 ألفاً و470 متراً مربعاً، عن غيرها من الوجهات السياحية والعائلية الترفيهية في إمارة الشارقة، بأنها تجمع بين عناصر الطبيعة، والفنون، والترفيه في الوقت نفسه، متخذة من ذلك هويةً سياحيةً خاصةً بها.

وأكد سعادة محمود راشد السويدي، مدير عام جزيرة النور، أن الجزيرة تقدم باقةً مميزة صُممت خصيصاً لزوارها لتجمعهم في أجواءٍ لا تُنسى، يوثّقون بها لحظات استقبالهم للعام الجديد، حيث تتضمن هذه الباقة وجبة عشاءٍ فاخر على أنغام الموسيقى الحيّة في إطلالةٍ ساحرة على ضفاف الجزيرة، وموقعاً استراتيجياً لمشاهدة أحد أضخم عروض الألعاب النارية في الدولة، التي تنظمها جارتها واجهة المجاز المائية، ضمن احتفالاتها في استقبال العام الجديد 2019.

وعن أسعار الحجوزات الخاصة بباقة رأس السنة الميلادية الجديدة، فهي تبلغ 275 درهماً للكبار، و150 درهماً للأطفال من عمر 3-12 عاماً، مع ضرورة الحجز المسبق فالمقاعد محدودة.