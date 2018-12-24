"إدارة الطوارئ والأزمات" بشرطة الشارقة تبحث خططها الاستراتيجية

الشارقة 24:

تحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، الرامي إلى ضمان الاستعداد والجاهزية في مواجهة الأحداث، عقد بمقر القيادة العامة لشرطة الشارقة، الاجتماع الخاص بخطط إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث برئاسة العقيد الدكتور أحمد سعيد الناعور، مدير عام العمليات المركزية، رئيس اللجنة التنفيذية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة الخطط والتدابير الشرطية الشاملة لمواجهة الكوارث والحالات الطارئة، والتعامل مع مختلف الأحداث وفق الاستراتيجية المعدة لها، كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

وفي الختام شكر العقيد الناعور الحضور على جهودهم المبذولة في تعزيز العمل الشرطي، من خلال تقديمهم للعديد من الأفكار والمقترحات التي تسهم في تحقيق مؤشر الأمن والأمان.