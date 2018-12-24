الشامسي يترأس اجتماع لجنة "القيادة العليا" لعام 2018

الشارقة 24:

ترأس سعادة اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، اجتماع لجنة القيادة العليا الثاني عشر، والأخير، للعام الجاري 2018م بقاعة شهداء الإمارات بمقر القيادة، وذلك بحضور المدراء العامين ومدراء الإدارات، وأعضاء اللجنة بشرطة الشارقة.

ناقش الاجتماع قرارات وتوصيات الاجتماع السابق، والوقوف على ما تم إنجازه منها، مع الاطلاع على آخر المستجدات الإدارية، بالإضافة إلى المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.

واستعرض الاجتماع تقريراً عن المتعامل السري للعام 2018م، بهدف قياس سرعة الاستجابة للحوادث بإمارة الشارقة، قدمه العقيد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية، كما ناقش الاجتماع سياسة الاستيقاف، والتي قام بطرحها العقيد يوسف عبيد حرمول، نائب مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة.

وفي الختام أشاد سعادة اللواء الشامسي بما تحقق من إنجازات خلال العام 2018م، والتي هدفت إلى الارتقاء بالعمل الشرطي والأمني.