عبد الله السبوسي يتفقد مساجد قيد الإنشاء في كلباء

الشارقة 24:

تفقد سعادة عبد الله خليفة يعروف السبوسي، مدير دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، يرافقه مديرو مكاتب الشؤون الإسلامية بخورفكان، وكلباء، ودبا الحصن، وأعضاء لجنة افتتاح المساجد بالدائرة؛ عدداً من المساجد الجديدة قيد التشييد والبناء، في مدينة كلباء، بهدف متابعة سير العمل فيها.

والتقى الوفد خلال زيارته الميدانية؛ بالاستشاريين والمقاولين المشرفين على بناء المساجد، واستمع إلى شرح وافٍ حول سير العمل في بناء المساجد، ومراحل الإنجاز، والتاريخ المقرر لاستلام هذه المساجد.

وأفاد عبد الله السبوسي، بأن تلك الجهود وذلك التطور المتنامي بتلك المناطق، إنما جاء ترجمة لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي تعهد بتطوير تلك المناطق، وتيسير كافة سبل الحياة للقاطنين فيها ومرتاديها من السياح، إلى أن أصبحت من أهم المناطق السياحية بالإمارة، وأصحبت مساجدها من أولى اهتمامات صاحب السمو حاكم الشارقة، حتى غدت إمارة الشارقة معروفة بمساجدها المميزة.

كما أشاد السبوسي بجهود المتبرعين ورغبتهم الحثيثة بإتمام هذه المساجد وتسليمها في أسرع وقت، لتلبية احتياجات أهالي تلك المناطق.

وعلى هامش الزيارة، التقى مدير الشؤون الإسلامية، بموظفي مكتب الشؤون الإسلامية بمدينة كلباء؛ للاطلاع على سير العمل والجهود المبذولة من الكادر الإداري لخدمة بيوت الله، والعاملين فيها من الأئمة والمؤذنين، مؤكداً على أهمية الزيارات الميدانية والالتقاء بالموظفين، لتعزيز الترابط بين الموظفين ومسؤوليهم.