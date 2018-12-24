"الشارقة للقادة" يستقطب 110 موظفين من 25 مؤسسة في دورته الـ 11

الشارقة 24:

أعلنت مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات - تطوير، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، عن اختيار 90 موظفاً من 25 مؤسسة حكومية وخاصة في الإمارة، للتنافس في المرحلة الأولى من اختبارات تقييم الدورة الـ 11 من برنامج الشارقة للقادة، التي تنطلق مطلع يناير المقبل، وتستمر حتى نهاية مايو 2019، تحت شعار" القيادة بالمعرفة والخيال".

وكانت "تطوير" استقطبت 110 موظفين للمشاركة في البرنامج، الذي ينطلق بمشاركة 30 موظفاً يجري تصفيتهم على 3 مراحل، تضم الأولى اختبارات كتابية، والثانية تقييمات على صعيد الفرق "تقييم جماعي"، والثالثة مقابلات شخصية، تتضمن اختبارات في المهارات القيادية، ومهارات التواصل، والقدرة على تحقيق الأهداف، فضلاً عن المهارات اللغوية.

وضمت قائمة المؤسسات المشاركة جهات حكومية وشبه حكومية وخاصة، أبرزها: المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، والمؤسسات التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أطفال الشارقة، ناشئة الشارقة، سجايا الشارقة، والمكتب التنفيذي للشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي، وحكومة الشارقة الإلكترونية، والمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وقال سعيد علي الحمادي مدير إدارة الاتصال المؤسسي لدى مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات – تطوير: "دورة بعد أخرى نلمس اهتماماً ملحوظاً من قبل الشباب الإماراتي الراغب بالانضمام والاستفادة من البرنامج، وهذا يدل على طموح عال ورغبة في تحقيق مستويات أفضل من الأداء، كما يشكل ارتفاع عدد الراغبين بالاشتراك في البرنامج مؤشراً على أهميته في إتاحة الفرصة للشباب ليكونوا عناصر فاعلة ومؤثرة في مسيرة التنمية المجتمعية والاقتصادية التي تمضي بها دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأكد الحمادي، أن البرنامج يهدف إلى صقل تجارب الشباب وتعزيز قدراتهم القيادية في شتى المجالات، بما يتماشى مع رؤية الدولة وإمارة الشارقة في إتاحة الفرص للشباب الواعد أصحاب المهارات والكفاءات العالية، وتزويدهم بالفرص والمعارف اللازمة والمتقدمة ليكون لديهم دور فاعل وأساسي في بناء مجتمعاتهم وتحقيق أعلى مستويات الاستدامة الريادية في جميع المجالات.

معايير وشروط

وتضع مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات – تطوير، حزمة من الشروط للمشاركة في البرنامج، أهمها أن يكون المُرشح/ المرشحة، من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، على أن يتم تخصيص 3 مقاعد لغير المواطنين من العاملين في الجهات الراعية للبرنامج، وعلى أن يتمتع المُرشح بخبرة لا تقل عن 5 أعوام في نفس المؤسسة، ويجتاز عدد من الاختبارات.

كما يُشترط في المُرشح الحصول على شهادة جامعية أو ما يعادلها، وأن يتراوح عمره ما بين 25-40 عاماً، ولا تقل سنوات الخبرة العملية عن 3 أعوام، وأن يكون من مدراء الإدارات أو الأقسـام الإدارية في أحد القطاعين الحكومي أو الخاص، فضلاً عن إجادة اللغة الإنجليزية كتابةً ومحادثة، والالتزام بالمشاركة في الرحلة التعليمية التي ستقام في إيطاليا لمدة 10 أيام خلال الفترة المحددة، والتي تعتبر جزءاً أساسياً من البرنامج، الذي تأتي دورته الـ 11 بشراكة استراتيجية مع شركة الشارقة للبيئة "بيئة"، وشراكة أكاديمية مع كل من جامعة بوكوني الإيطالية والجامعة الأميركية في الشارقة.

وتمتاز الدورة الجديدة بأنها تقدم للمشاركين فرصة زيارة جامعة بوكوني في ميلانو بإيطاليا، والتي تحتل المرتبة السابعة في مجال التعليم التنفيذي.

وتشمل الدورة الجديدة من البرنامج زيارات ميدانية تدريبية إلى كبرى المؤسسات في إيطاليا، حيث تنظم زيارات خاصة لكل مشارك بما يتناسب مع اختصاصه المهني، حيث يتسنى لهم اكتساب المعارف اللازمة والخبرات العالمية حول دور المدن العريقة في تهيئة الظروف المحفزة على الإبداع ومع نهاية البرنامج سيحصل جميع المشاركين على شهادات معتمدة من جامعة بوكوني الإيطالية والجامعة الأميركية في الشارقة.