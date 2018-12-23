"أشغال الشارقة": جملة مشاريع تنموية لتطوير الشواطئ والوجهات العائلية

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دائرة الأشغال العامة في الشارقة، بتنفيذ عدد من المشاريع التطويرية للشواطئ والوجهات الترفيهية العائلية في مناطق متفرقة من الإمارة.

أعلن ذلك سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، في مداخلة له الأحد ببرنامج الخط المباشر عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.

شاطئ الفشت:

وأكد السويدي أن الدائرة وبتوجيهات صاحب السمو الحاكم تشرف في الوقت الراهن على تطوير شاطئ الفشت "الحيرة" في مدينة الشارقة، لافتاً إلى أنه من المشاريع الضخمة وتبلغ تكلفته نحو 271 مليون درهم، وقد انتهت الدائرة من إنجاز عمليات دفان الشاطئ، وزيادة عمقه.

ولفت إلى أن مشروع شاطئ الفشت يشتمل على إنشاء 5 شواطئ صغيرة، مع ألسنة أو كواسر الحماية الصخرية، وتوفير المرافق اللازمة للمرتادين، وتطوير طريق خدمة يؤدي إلى الشاطئ.

تطوير حديقة نصب الشهداء:

كشف المهندس علي بن شاهين السويدي عن تحقيق نسب إنجاز مرضية في مشروع تطوير حديقة نصب الشهداء جنوب المدينة الجامعية بالشارقة، معبراً عن توقعاته بإنجازه كلياً خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأفاد السويدي، أن المشروع سيتضمن مبنى تعريفي بنصب الشهداء، قام صاحب السمو الحاكم بتصميمه على شكل هلال ذهبي اللون، معبراً عن توقعاته أن يشكل لوحة فنية وجمالية فريدة.

ولفت إلى احتواء المشروع على إنشاء استراحة وكافيتريا ومصلى للرجال وآخر للنساء، ومحل لبيع الهدايا التذكارية، فضلاً عن ممشى مطاطي يحيط بنصب الشهداء والمباني الجديدة.

حديقتا العالم العربي والعالم الإسلامي:

وأكد المهندس علي بن شاهين السويدي، أن نسبة الإنجاز بمشروع حديقة العالم الإسلامي تتجاوز 95%، ومن المتوقع إنجازها في الأشهر الأولى من العام المقبل، فيما تواصل الدائرة جهودها في تنفيذ بعض الإضافات بحديقة العالم العربي، وتتمثل في كافيتريا، ومجسمات ولوحات تعريفية بالعلماء العرب.

وأوضح أنه بإنجاز المشروع، ستصبح المنطقة بمثابة متنزه مفتوح يتميز بالمساحات الخضراء، وجمالية الربط بين الحديقتين عبر ممشى يوصل مجسم "نصب" العالم العربي بمجسم "نصب" العالم الإسلامي، كما يتصل المتنزه الواقع على طريق الشارقة - الذيد، بالمدينة الجامعية.

الشرقية:

وعن المنطقة الشرقية، كشف رئيس دائرة الأشغال العامة عن توجيهات صاحب السمو الحاكم بإنشاء وتخصيص شواطئ للنساء في مختلف الوجهات البحرية بمدن المنطقة الشرقية الثلاث.

وأفاد أن العمل جاري في مشروع شاطئ النساء في مدينة دبا الحصن بعد إنجاز الشاطئ العام، لافتاً إلى توريد الرمال البيضاء المخصصة للشاطئ الجديد، منوها إلى أنها رمال من نوع خاص من حيث اللون ونعومة الملمس، وقد تم توريدها من منطقة الحمرية في الشارقة.

وأضاف أن الشاطئ الجديد في دبا الحصن من المتوقع افتتاحه أمام المرتادين بعد إنجازه كلياً بحلول نهاية شهر يناير المقبل، منوهاً إلى رفد الشاطئ بحديقة وحزام من المسطحات الخضراء، ومناطق ألعاب للأطفال.

وأوضح السويدي، أن هذا المشروع إضافة لمشاريع الدائرة التطويرية في دبا الحصن، والتي كان آخرها إنشاء ممشى مطاطي على امتداد القناة المائية في المدينة، وإنشاء 5 مناطق ألعاب للأطفال على ضفاف القناة، كما تعمل الدائرة بالتعاون مع المجلس البلدي والبلدية على إنشاء واحة للنخيل في جزيرة الحصن قبالة القناة المائية أيضاً.

وكشف رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، عن توجيهات صاحب السمو الحاكم بإنشاء مجلس جديد في دبا الحصن يسمى "مجلس البلدة"، محل دار الضيافة السابق في شارع العقد الفريد، وهو مبنى من طابقين أرضي وأول، ويتضمن مجلس للرجال وآخر للنساء، ومساحات مكتبية متنوعة تضم 20 غرفة، وقاعة اجتماعات رئيسية تتسع لـ 30 شخص.

وأكد أن المجلس جار العمل به لتلبية احتياجات الأهالي وإقامة مناسباتهم فيه، ومن المتوقع إنجازه بنهاية شهر يناير المقبل.

كلباء:

تستعد الدائرة مع بداية العام الجديد لبدء العمل في إنشاء ممشى مطاطي بحديقة الشاطئ العامة، تلبية لاحتياجات المجلس البلدي لمدينة كلباء ولمواكبة متطلبات الأهالي.