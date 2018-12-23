"بلدي خورفكان": تسييج شاطئ اللؤلؤية حفاظاً على سلامة مرتاديه

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

انتهت بلدية خورفكان، وبقرار من المجلس البلدي، تسييج شاطئ منطقة اللؤلؤية، في خطوة تهدف لتعزيز عوامل الأمن والسلامة لمرتاديه، وتوفير المناخ الهادئ لهم للاستمتاع بالشاطئ.

وأكد سعادة الدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، أنه انطلاقاً من حرص المجلس البلدي على الصالح العام، وبعد مشاورات مع دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، قرر المجلس تسييج شاطئ اللؤلؤية بأعمدة حديدية، تحول دون وصول السيارات لضفاف المياه.

وأوضح النقبي، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن المشروع الذي نفذته البلدية راعى الأهمية المثلى للشاطئ كوجهة مفضلة وجاذبة لأبناء المدينة وزوارها، دون أي خلل بجمالية المكان ومقوماته البيئية.

ولفت إلى أن وصول السيارات للمنطقة المتاخمة لمياه البحر، كان يهدد السلامة العامة لمرتادي الشاطئ، لا سيما الأطفال، وهو ما دفع المجلس لاتخاذ قراره بمنع وصول السيارات لتلك المنطقة.

وأكد أن البلدية قامت بتوفير مواقف للسيارات تبعد أمتار قليلة عن المياه، للحفاظ أيضاً على خصوصية زوار الشاطئ، وتوفير المناخ الهادئ للاستمتاع بالطبيعة الخلابة في تلك البقعة الساحرة، بعيداً عن ضجيج السيارات والدراجات الشاطئية والتي كانت تسبب الأذى للمرتادين.

ونوه النقبي إلى توفير العديد من المرافق على الشاطئ لخدمة الزوار، حيث تم مؤخراً إنشاء عدد من دورات المياه، وكافيتريا حديثة، فضلاً عن الألعاب الترفيهية المخصصة للأطفال.

وأضاف رئيس المجلس البلدي أن شاطئ اللؤلؤية، يحظى برقابة مكثفة ودائمة، كغيره من الوجهات البحرية بعموم مدينة خورفكان، التي تشهد إقبالاً كبيراً من الزوار، علاوةً على حملات النظافة التي تنفذها الأجهزة المعنية.

وفي الختام، ناشد سعادة الدكتور راشد خميس النقبي، مرتادي شواطئ خورفكان، بضرورة الحفاظ على البيئة ومكتسبات المدينة، ومراعاة القوانين الناظمة التي تهدف أولاً وأخيراً لتأمين وتعزيز سلامة الفرد والمجتمع.