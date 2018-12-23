تجربة إخلاء وهمي ناجحة لمبنى القيادة بشرطة الشارقة

الشارقة 24:

تحت إشراف اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، نفذ فريق تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية بمبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة، تدريب الإخلاء الوهمي لمبنى القيادة، بمشاركة إدارة الدفاع المدني، وإدارة العمليات، والإسعاف الوطني.

هدف التمرين إلى اختبار أنظمة الحريق والسلامة بالمبنى، ورفع الجاهزية والوعي بإجراءات الأمن والسلامة، ومواجهة المخاطر في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث لدى الموظفين العاملين بالقيادة، وجعلهم في حالة استعداد تام عند وقوع الحوادث المفاجئة.

استغرقت العملية التدريبية الناجحة "3" دقائق لإخلاء مبنى القيادة المكون من 3 طوابق، و"25" دقيقة للعملية بالكامل، من لحظة الإعلان عن الحالة الطارئة، وحتى الانتهاء من التعامل مع الحدث.

وأكد اللواء الشامسي "القائد الذهبي للتمرين"، نجاح التجربة، مشيراً الى أهمية اختبار الجاهزية لأنظمة السلامة والوقاية بالمبنى، والتي بدورها تقي الموظفين والمتعاملين من خطر نشوب الحريق المفاجئ وإمكانية حصره في أضيق نطاق، مما يسهم في تقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات العامة، وعن عملية الإخلاء، وصفها بالشيء الهام وذلك لتفادي الأخطاء الفنية التي تظهر من خلال التمارين والعمل على تداركها، ومعالجتها لعدم الوقوع فيها مستقبلاً.

تلقى العاملون تدريبات نظرية وعملية على الاخلاء في حال نشوب حريق أو وقوع الكوارث، وكيفية التعامل الصحيح حال حدوث الأزمات، إضافة لتطبيقات عملية للإسعافات الأولية، وإجراءات الأمن والسلامة، حيث حقق التدريب الفائدة المرجوة وسط الموظفين والعاملين.