شرطة الشارقة و"رافد" تُكرمان موظفي إدارة المرور والدوريات

الشارقة 24:

تماشياً مع نهج واستراتيجية القيادة العامة لشرطة الشارقة في تكريم المتميزين وتحفيزهم على مواصلة الارتقاء بالعمل المؤسسي وفق أفضل الممارسات المقدمة، نظمت إدارتا العمليات والمرور والدوريات، بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع شركة رافد لحلول المركبات، حفل تكريم للمشاركين والمتعاونين من الموظفين الذين قاموا بتدريب موظفي وحدة الحوادث في شركة رافد منذ بداية عملها بإمارة الشارقة.

بحضور كل من العقيد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية، وسالم المدفع مدير عام شركة رافد لحلول المركبات، والعقيد الدكتور علي بالزود نائب مدير عام العمليات المركزية، والمقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات، وعدد من الضباط والموظفين بشرطة الشارقة، وذلك بمسرح إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالشارقة.

وأشاد العقيد الناعور، بالتعاون البناء والدور المميز الذي تؤديه شركة رافد في قطاع تخطيط الحوادث البسيطة على طرقات الإمارة، وسرعة استجابتها عند وقوع الحوادث، مما كان له الأثر الإيجابي في تخفيف الازدحامات على الطرق.

من جانبه، شكر سالم المدفع مدير عام شركة رافد لحلول المركبات، القيادة العامة لشرطة الشارقة، قيادةً، وضباط، وأفراد، على التعاون القائم بين القيادة وشركة رافد، الذي يهدف للارتقاء بمستوى تطوير الأنظمة والاجراءات المرورية بإمارة الشارقة، بما يصب في مصلحة أفراد المجتمع، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم من خطر الحوادث المرورية.

وفي الختام، تم توزيع شهادات الشكر والتقدير للموظفين بشرطة الشارقة، على جهودهم المقدرة في نقل المعرفة، والخبرات لزملائهم بشركة رافد.