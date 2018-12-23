"موارد الشارقة" تُحفّز الموظفين على استكمال دراساتهم العليا

الشارقة 24:

اجتمع سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، بحضور لجنة الدراسات العليا في الدائرة، بموظفي الدائرة مستكملي الدراسات العليا والراغبين باستكمال دراستهم، في جلسة حوارية بمقر الدائرة باللية.

هدفت الجلسة إلى تحفيز الموظفين على استكمال دراساتهم، ومناقشة تطوير الكادر البشري ودعمه فيما يخص الدراسات العليا، والخروج بنتائج حول التحديات والصعوبات التي تواجههم.

ناقشت الجلسة 9 محاور رئيسة هي: دور دائرة الموارد البشرية في تفعيل وتشجيع برامج الدراسات العليا، وأهميتها للموظف وضرورة اختيار التخصص المناسب، واحتياجات موظف الدراسات العليا، والتحديات والصعوبات التي تواجه الدارسين والراغبين في استكمال دراساتهم.

كما تعرف الحضور على قانون الإجازات الدراسية لطلبة الدراسات العليا، وأهم جامعات وكليات المدينة الجامعية بالشارقة ومجالات التعاون معها، والنتائج الإيجابية المنعكسة على بيئة العمل نتيجة استكمال الموظف لدراسته.

وتم خلال الجلسة تبادل المناقشات وطرح الاستفسارات من الموظفين، كما تم استعراض التجارب الشخصية للحضور، والصعوبات التي واجهتهم في شأن استكمال الدراسات العليا تزامناً مع الوظيفة الحكومية.

واختتمت المحاور بمناقشة موضوع الإشراف العلمي للدائرة.

من جانبه، أكد سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، أن اللقاء يأتي ترجمةً لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تزويد الكوادر البشرية بالعلم والمعرفة التي تشكل الأساس الصلب للمجتمعات.

ولفت إلى أن الدائرة تعمل جاهدة من خلال القرارات والإجراءات على تحفيز الموظف لاستكمال دراسته، وحثه عبر الحوافز والتسهيلات للارتقاء بمستواه التعليمي ونيل أعلى الشهادات والمراتب، ليشكل إضافة وعنصر تأثير وفاعلية في حياته الشخصية وأسرته ووظيفته ومجتمعه.

حضر الجلسة الدكتور منصور جاسم الشامسي مستشار الموارد البشرية بالدائرة، وهيثم خالد القحطاني مدير إدارة أنظمة الموارد البشرية، وعبد الله يوسف آل علي رئيس قسم التطوير والمتابعة، وموظفي الدائرة حملة الشهادات العليا ومستكملي دراسة الماجستير والدكتوراه، والراغبين باستكمال دراستهم.