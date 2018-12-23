"روّاد" تُنظم ورشة لتأهيل المشاركين في "نجوم الأعمال"

الشارقة 24:

نظمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "روّاد"، ورشة تعريفية صباح السبت، في قصر الثقافة بالشارقة، وذلك لتأهيل المشاركين وتوجيههم لكيفية المشاركة في مبادرة نجوم الأعمال في نسختها الجديدة.

تهدف الورشة إلى تعريف الطلبة بعالم التجارة، وخوض تجربة الاستثمار المالي في مشروع بسيط، في واجهة المجاز المائية بالإمارة، حيث تتنوع المشاريع والأفكار التي سيقدمها الطلبة للمشاركة في المبادرة.

تنطلق مبادرة نجوم الأعمال هذا العام، يوم الخميس المقبل، بهدف توجيه طلبة المدارس والجامعات بتنمية قدراتهم الاستثمارية ومهاراتهم الابتكارية في قطاع ريادة الأعمال، من خلال إتاحة الفرصة لممارسة تجربتهم الاستثمارية وتمويلها.

وتستمر المبادرة التي تنظمها مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "روّاد"، بالتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم، 14 يوماً، حتى التاسع من يناير المقبل، في واجهة المجاز المائية.

بدوره، أكد سعادة حمد المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "روّاد"، أن مؤسسة "روّاد" تقوم بتنظيم مثل هذه المبادرات بشكل سنوي، بهدف دعم فكر ريادة الأعمال للأجيال القادمة لطلبة الجامعات والمدارس في الحلقة الثالثة إلى مرحلة الثانوية، من عمر 13 إلى 20 عاماً، بهدف غرس فكر العمل الحر، وتنمية مهارات عملية البيع والشراء، وتعويدهم على الإقبال على المخاطر وتحملها وتقبلها وإدارتها في الأعمال واستثمار الموارد المحدودة، وعمل مشروع ناجح بأقل دعم ممكن، وبأقل تكلفة.

وأوضح المحمود أن مبادرة نجوم الأعمال تقوم على عدة محاور أهمها: تنمية دور الأسرة لتكون شريكاً فاعلاً في نشر هذه الثقافة، من خلال إقناعهم بأهمية ريادة الأعمال في حياة أبنائهم، والجانب الميداني من المبادرة الذي يكون من خلال تنظيم معرض تسوق حقيقي ومتنوع، يضم عدداً من الأنشطة التجارية التي كانت من أفكار الطلبة أنفسهم كمشاريع خاصة لهم بدعم من المؤسسة.

وتابع المحمود: "نعتز بشراكتنا مع مجلس الشارقة للتعليم، الذي تجمعنا معه أهداف واستراتيجيات مرتبطة بالاستمرار في تمكين الطلبة والعمل على تطبيق المعرفة وتحويلها إلى مهارة عملية من خلال المشاركة في مشاريع العمل التجاري الحر، حيث تهدف المبادرة إلى تحفيز طلبة المدارس المواطنين والمواطنات من أصحاب الأفكار الإبداعية والريادية وتنمية السلوك الريادي لديهم وتشجيع أسرهم لدعم نشاطهم الإبداعي، من خلال مساعدتهم في إطلاق الأنشطة الريادية لتأسيس مشروعات تجارية".

وأضاف المحمود: "نسعى من خلال هذه المبادرة إلى إعداد جيل من روّاد الأعمال المواطنين القادرين على تأسيس مشروعاتهم الخاصة، من خلال جعل الفكر الريادي ثقافة وأسلوب حياة على قاعدة تنمية السلوك الريادي وتشجيع المبادرين على خلق الأفكار الابتكارية، وتنمية المهارات والقدرات الإدارية فيهم، وتعميق فكر وثقافة العمل الخاص، وتنمية قدراتهم على العمل الجماعي وعلى صياغة وتحقيق الأهداف، وتنمية الابداع والابتكار لدى الشباب والشابات وتحويله إلى استثمار عن طريق نقل الأنشطة الطلابية الإبداعية من المدارس والجامعات الى المجتمع، فضلاً عن تنمية دور الأسرة والمدرسة والجامعة في إعداد روّاد اعمال المستقبل.

وأكد المحمود أن ما تحقق من نجاح في دورات سابقة، أسهم في ضرورة الاستمرار والبناء على النجاح، بما يسهم في تحقيق نقلات نوعية في المبادرة، وتحقيق مستويات جديدة من التطوير للأفكار المطروحة.

وتقدم المحمود بالشكر والتقدير لمجلس الشارقة للتعليم لجهوده ودوره الفعال والحيوي في إنجاح المبادرة وتفاعله الخلاق وتبنيه للمبادرة منذ العام 2014، فالمجلس شريك فاعل في تنفيذ مبادرات "روّاد" التي استهدفت طلبة المدارس والجامعات.

من جانبه، ذكر سعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، أن إعداد الطلبة وتمكينهم بالعلوم والمهارات لمواجهة الحياة، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية هو هدف رئيسي من أهداف مجلس الشارقة للتعليم، وذلك تماشياً مع سياسة القيادة الرشيدة لإعداد أجيال تستطيع أن تتعامل مع تلك المتغيرات، وتأسس المشاريع التي من شأنها تحسين الأداء الاقتصادي عبر التحول من ثقافة الاستهلاك لثقافة الإنتاج.

وأضاف الكعبي أنه لا شك أن العمل بالقطاع الخاص له من المميزات الكثيرة التي قد لا نجدها في القطاع العام، وعليه ارتأى مجلس الشارقة للتعليم المشاركة في تنظيم مبادرة "نجوم الأعمال"، وإذ نتشرف بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "روّاد"، شاكرين لهم الدعم المستمر لمشاريع مجلس الشارقة للتعليم.