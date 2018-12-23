"طرق الشارقة" تنجز أعمالاً تطويرية بمنطقة السور والسوق المركزي

الشارقة 24:

استكمالاً لجهودها في تطوير البنية التحتية لكافة شوارع ومناطق الإمارة، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لرفع كفاءة البنية التحتية وإقامة شبكات طرق حديثة ومتطورة، أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أعمال صيانة وإحلال وتجديد للأرصفة في منطقة السور، وحول السوق المركزي، وحديقة الاتحاد، بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليون درهم، وقد تم إنجاز الأعمال في وقت قياسي، حيث تم افتتاح الطريق أمام حركة السير قبل الموعد المحدد.

وصرح الدكتور المهندس محسن بلوان مدير إدارة صيانة الطرق بالهيئة، أن المشروع جاء استمراراً في تنفيذ خطة الهيئة الاستراتيجية الهادفة إلى رفع كفاءة وصيانة طرق الشارقة، وتطوير كافة الطرق بما يلبي احتياجات المقيمين والزوار، لاسيما المناطق الحيوية والسياحية في الإمارة، التي تشهد إقبالاً كثيفاً من السائحين ومرتادي تلك المناطق.

وأكد بلوان أن مشروعات الصيانة ورفع الكفاءة التي تقوم الهيئة بإنجازها تهدف إلى مواجهة كافة التحديات اليومية للتنقل، وإدخال التحسينات على الطرق القائمة، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق ومرتاديه، ويحافظ على الشكل الجمالي والمظهر الحضاري للإمارة.

وأضاف مدير إدارة صيانة الطرق بالهيئة، أن الأعمال استغرقت 45 يوماً، حيث تضمن المشروع إحلال وإعادة رصف في منطقة السوق المركزي وجزء من شارع الملك فيصل حول حديقة الاتحاد، فضلاً عن أعمال صيانة للأرصفة وتخطيط أرضي وطلاء 10آلاف متر لأحجار الرصيف حول الطرق الأسفلتية بمنطقة السور، كما شمل أيضاً إعادة تخطيط ودهان 680 موقف سيارات لخدمة مرتادي وزوار المنطقة، من ضمنهم 16 موقف لذوي الإعاقة وكبار المواطنين.

وأردف أنه لضمان توفير عبور آمن للمشاة في هذه المنطقة كونها منطقة يتردد إليها عدد كبير من الجمهور، خصوصاً العائلات والأطفال وكبار السن، باعتبارها أحد منافذ السياحة والتسوق في الشارقة، تم إنجاز 12 معبر مشاة داخلي في الاتجاهين بين مبنيي السوق، و8 معابر كمداخل للسوق تتوفر بها كافة شروط الأمن والسلامة.

وأوضح بلوان، أنه مع بدء تنفيذ أي مشروع وحرصاً من الهيئة على سلامة المارة ومنع الاختناقات المرورية، يقوم فريق العمل بتوفير طرق بديلة وآمنة لضمان انسيابية الحركة المرورية والعبور الآمن من موقع الأعمال، وذلك بالتعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وأكد أن الهيئة لديها خطة تطويرية طموحة خاصة بشبكة الطرق في الإمارة، بحيث نسعى من خلال كافة المشاريع التي يتم إنجازها باستمرار على مدار العام إلى توفير بنية تحتية متكاملة مع توفير الصيانة الدورية اللازمة لها وفقاً لأحدث المعايير العالمية، فالبنية التحتية أحد أهم الركائز الأساسية لتطوير المشاريع وتسهيلها وجذب كل صور الاستثمار، كما تعد حافزاً يساهم في مضي الإمارة قدماً نحو مزيد من التطور والازدهار.