98 % نسبة رضا المتعاملين عن "أشغال الشارقة" في 2018

الشارقة 24:

حققت دائرة الأشغال العامة في الشارقة 98 % نسبة رضا للمتعاملين في العام 2018، وذلك وفق استطلاع رأي دوري تقوم به لقياس مدى رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة لهم، من أجل الوصول إلى أعلى درجات الرضا عن الخدمات المقدمة من قبل الدائرة.

وأظهر الاستبيان الذي أجرته الدائرة على عينة عشوائية من المتعاملين، أن نسبة رضا المتعاملين عن خدمات الدائرة المقدمة من خلال مركز إسعاد المتعاملين بلغت 97 %، في حين وصلت نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية للعام نفسه 99 %، في حين حققت نسبة رضا المشتكين ما نسبته 98 %.

وتعكس نتائج الاستبيان نجاح دائرة الأشغال العامة بالشارقة في تطوير مفهوم متكامل للخدمات الإلكترونية والذكية، بما يشمل السلاسة في تقديم الخدمة، وكذلك تقديم الخدمة عن طريق قنوات متعددة، مع مراعاة إمكانية الوصول إليها بسهولة، على أساس كبير من الدقة والمهنية.

وأكدت المهندسة هند ناصر مدير مركز الجودة والتخطيط الاستراتيجي بدائرة الأشغال في الشارقة، أن هذه الدراسات واستطلاعات الرأي، تأتي ضمن حرص الدائرة للتعرف إلى مدى رضا المتعاملين عن الخدمات التي تقدمها، ومعرفة أوجه القصور وجوانب التميز، على مستوى الفروع والإدارات والأقسام والأفراد.

وأضافت ناصر أن الدائرة تسعى دائماً إلى تطوير خدماتها للمتعاملين، باعتبارهم العنصر الأساسي الذي تصب الدائرة جل اهتمامها لتسهيل الإجراءات والمعاملات، من أجل الوصول بهم إلى أعلى درجات الرضا عن الخدمات التي تقدمها.

وأكد مدير مركز التخطيط حرص الدائرة على تحقيق أهداف ومحددات الرؤى الحكومية وخططها الاستراتيجية، وذلك من خلال تعزيز دورها في قيادة التنمية العمرانية المستدامة، للإمارة، بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

من جهةٍ أخرى، أنجز مركز سعادة المتعاملين في دائرة الأشغال العامة بالشارقة 2214 معاملة خلال العام الجاري، تم تقديمها إلى ما يزيد عن 2150 مراجعاً في المبنى الرئيسي للدائرة ومكاتب الأفرع في المنطقة الوسطى والشرقية.

وأشارت مريم المازمي مدير مركز الاتصال المؤسسي إلى أن معدل المعاملات المنجز خلال العام الجاري، انخفض بمعدل مدة زمنية لا تتجاوز 10 دقائق للمعاملة الواحدة، حيث بلغت نسبة رضا المتعاملين 98 %، إنما يؤكد مدى نجاح وتميز خدمات الدائرة.

وأفادت المازمي بأن الدائرة تسعى نحو الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشراكة المجتمعية بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع، وتقديم خدمات حكومية متكاملة، وتوصيل الخدمات إلى المجتمع، مشيرةً إلى حرص الدائرة على تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في عمل نظام الدائرة والشركاء الاستراتيجيين.

وأكدت أن الدائرة تعمل حالياً على تطوير خدماتها في مجال إسعاد المتعاملين، ويندرج ذلك ضمن خطتها الاستراتيجية، والتزاماً برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في نهج التطوير المستمر لمنظومة العمل الحكومي وتحقيق أفضل الخدمات، ويمكّنها من تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة لتيسير حصول الجمهور على خدمات فائقة الجودة.

ولفتت مدير مركز الاتصال المؤسسي إلى أن الموقع الإلكتروني للدائرة يمتاز بسهولة التصفح، إضافةً إلى تقديم كافة الخدمات وفق فئات المتعاملين، وتتواصل جهود تطوير خدماتنا الإلكترونية، لأننا في رحلة مستمرة لتوظيف أفضل التقنيات من أجل مواكبة التطورات ولاكتساب ثقة عملائنا وضمان راحتهم وسعادتهم، خاصةً بعد أن تم تعزيزه بالكثير من التحسينات التقنية، ويضم الموقع خدمة تقديم الطلبات للمستفيدين من خدمة التسويات الترابية في مناطق السيوح.

وأشارت المازمي إلى وجود مجموعة من الخدمات الذكية أهمها خدمة الصيانة الذكية، الخط الساخن، وخدمة تتبع الدفعات المالية للمقاولين والاستشاريين والموردين، وذلك بعد عدة دراسات تخصصية أجرتها الدائرة تلبية لاحتياجات المتعاملين، وبناءً على ما تم إحرازه من تقدم ومنها خدمة دفعات المشاريع للمقاولين والموردين والاستشاريين التي تمكنهم من متابعة الدفعات الخاصة بالمشاريع التي يشرفون عليها، واستلام شهادة الدفعات إلكترونياً، بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن والخاصة بإدارة أصول الدوائر الحكومية وصيانتها والتي تخدم ما يفوق عن 293 دائرة حكومية، وذلك من خلال تقديم بلاغات الصيانة عبر التطبيق الذكي بطريقة تختصر الجهد والزمن وغيرها من الخدمات المتميزة التي تقدمها الدائرة من أحدث أخبار ومشاريع الدائرة باللغتين العربية والإنجليزية.

وتحرص الدائرة بشكل مستمر على تحقيق التميز، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لإسعاد المتعاملين، في مركز الخدمة بحلته الجديدة.