حاكم الشارقة يُعزي خادم الحرمين الشريفين

الشارقة 24 - راشد حمدان:

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة المغفور له، صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود.

وأعرب صاحب السمو حاكم الشارقة في برقيته، عن خالص تعازيه وصادق مواساته، إلى خادم الحرمين الشريفين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، برقيات تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.