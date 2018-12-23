سعيد بن طحنون يزور "ضواحي 7"

الشارقة 24:

زار معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان فعاليات مهرجان "ضواحي 7" لدائرة شؤون الضواحي والقرى، والمقام حالياً في حديقة البطائح بمنطقة البطائح في إمارة الشارقة.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى الحديقة سعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وسعادة محمد عبد الله بن حليس الكتبي رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح.

وتجول معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان وسعادة خميس بن سالم السويدي والحضور في مختلف جوانب المهرجان، حيث قدم السويدي شرحاً عن فكرة وأهمية مهرجان "ضواحي" والذي يقام للمرة الأولى في منطقة البطائح.

بدوره، أبدى معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان إعجابه بما شهده المهرجان من تطور وتنوع في المعروضات وزخم في المشاركات، كما تابع معاليه والحضور العديد من الفعاليات على مسرح الحديقة، وتلقى معاليه، في نهاية الحفل، درع "دائرة شؤون الضواحي والقرى" من سعادة خميس بن سالم السويدي.