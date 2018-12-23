"الوقاية والسلامة" بالشارقة تطلق حملة "أمان مع كاشف الدخان"

الشارقة 24:

أكد سعادة الشيخ خالد بن صقر القاسمي، رئيس هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة أن الهيئة تسعى إلى نشر وتعزيز ثقافة الوقاية والسلامة بين أفراد المجتمع من خلال إطلاق الحملات التوعوية على مدار العام.

وأضاف: "تعد حملة (أمان مع كاشف الدخان) ذات أهمية كبيرة لما لها من تأثير على سلامة الأفراد والممتلكات، إذ يتم من خلالها توعية وتثقيف الجمهور بضرورة استخدام أنظمة كواشف الدخان والحريق وطريقة عملها".

جاء ذلك عقب إطلاق حملة "أمان مع كاشف الدخان" التي أطلقتها هيئة الوقاية والسلامة بهدف توعية كافة فئات المجتمع بأهمية تركيب أنظمة "كواشف الدخان"، وذلك للتصدي لمخاطر الحرائق وتقليل عدد الإصابات الناجمة عنها.

وتجسد الحملة رؤية الهيئة بالوصول لمجتمع آمن خال من الأخطار، كما تأتي ضمن الخطط التوعوية التي تطلقها الهيئة على مدار العام بهدف بث ثقافة الوقاية والسلامة التي من شأنها الحد من الحوادث، وتقليل الإصابات.

يذكر أن الهيئة نشرت فيلماً توعوياً عن حملة "أمان مع كاشف الدخان" عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وقاعات السينما والشبكات الإخبارية المختلفة، كما وزعت المطويات التي تعرف بأهمية تركيب أنظمة "كواشف الدخان".