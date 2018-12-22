حاكما الشارقة ورأس الخيمة يعزيان بوفاة معضد الكتبي

الشارقة 24 – وام:

قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، واجب العزاء، إلى محمد معضد بن هويدن الكتبي وإخوانه، في وفاة والدهم معضد بن هويدن الكتبي.

وأعرب أصحاب السمو الشيوخ، خلال زيارتهم مجلس العزاء بمنطقة الطيبة بالذيد، عن خالص وصادق مواساتهم بهذا المصاب، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموهم، الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، والشيخ جمال بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.