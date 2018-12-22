سلطان القاسمي: "أميركية الشارقة" تتبوأ عن جدارة الريادة الإقليمية

الشارقة 24 - الشفيع عمر:





أثنى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة، على جهود الجامعة في التقدم بخطى ثابتة لتحقيق رؤية سموه، في تعزيز البحث العلمي والتدريس، وتطوير الابتكارات والاستفادة من نتائجها في التعامل مع التحديات التي تواجه مجتمعاتنا والمساهمة في تنميتها.

وأشار سموه إلى توفير كافة الموارد اللازمة لاستقطاب الكفاءات المتميزة، وإنشاء المعاهد والمراكز البحثية المتخصصة، لتحقيق الأهداف البحثية والعلمية، وإتاحة الفرص للمؤسسات والشركات للاستفادة من مخرجات البحث العلمي، في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

جاء ذلك في كلمة سموه، التي ألقاها في حفل تخريج 599 طالباً وطالبة من خريجي دفعة خريف 2018 من الجامعة الأميركية في الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، صباح يوم السبت، في قاعة المدينة الجامعية.

وبارك سموه في بداية كلمته للخريجين والخريجات قائلاً "يطيب لنا أن نشارك اليوم فرحة أبنائنا وبناتنا الخريجين والخريجات بما حققوه من إنجازات، تفيض بمعاني الفخر والاعتزاز، وتنبض باللهفة لمستقبل واعد ملؤه الأمل والنجاح".

كما بارك سموه لأولياء أمور وذوي الخريجين والخريجات، الذين بذلوا الغالي والنفيس، من أجل أن يشهدوا هذه اللحظات الفارقة، والتي طالما انتظروها بفارغ الصبر، ويروا أبناءهم وبناتهم وهم يقطفون ثمار سنوات من بذل الجهد والمثابرة، في تحصيل العلم والمعرفة وتنمية المهارات.

ولفت سموه، إلى تطور الجامعة وتميزها في حقول البحث العلمي والابتكار، وتميز خريجيها وطلبتها، قائلاً "نشعُر بالفخرِ الكبير، ونحنُ نرى الجامعةَ الأميركيةَ في الشارقة، تتقدم بخطى ثابتة نحوَ تحقيقِ رؤيتنا لها، وتتبوأ عن جدارة مشهودة، الريادة الإقليميةٍ المتميزة، في التدريسِ والبحثِ العلمي، وتعزيزِ الابتكاراتِ التي تُحدثُ أثراً إيجابياً في تنميةِ المجتمع، كما نسعد برؤية طلبتنا وخريجينا على مدى عقدين من الزمان يفوزون بالجوائز العديدة في المسابقات المحلية والعالمية في مختلف المجالات، ويبرزون في أدائهم في المناصبِ، على كل المستويات، في القطاعاتِ الحكوميةِ والخاصة داخل وخارج الدولة".

وأكد سموه، على استمرار دعم الجامعة في مختلف المجالات الأكاديمية والعلمية، وتطوير المرافق البحثية، قائلاً سموه: "واستمراراً لدعمنا لجهود الجامعة في تعزيز وتطوير البحثِ العلمي بها وإيماننا الراسخ بأهمية البحث العلمي المتميز الهادف، والاستفادة من نتائجه، في التعامل مع التحديات التي تواجه مجتمعاتنا، وفي رفع إمكانياتنا التنافسية في اقتصاد المعرفة، قمنا بتوفيرِ الموارد اللازمة لاستقطاب الكفاءاتِ المتميزة من الأكاديميينِ الباحثين والكوادر الفنية والإدارية الملائمة، للتوسع في طرح برامج الدكتوراه في المجالات المختلفة، ولإنشاء المعاهد والمراكز البحثية التخصصية الحديثة بالجامعة، كما نطور الآن مُجمَّعِ الشارقةِ للبحوثِ والتكنولوجيا والابتكار، لتحقق جامعاتنا أهدافها البحثيةِ والعلميةِ المتعمقة، ولنتيح للمؤسسات والشركات العاملة في منطقتنا مجال أوسع للاستفادة الفعالة والسريعة من مخرجات البحث العلمي في القطاعات الإنتاجية والخدمية والاجتماعية وغيرها".

ووجه سموه الخريجين والخريجات بالالتزام بالمسؤولية وقيم العمل قائلاً سموه" "وأنتُم تُودِّعون مرحلةً الدراسة الجامعية وتستقبلونَ مرحلةً العطاء والمشاركة في البناء، نود أن نذكركم بالمسؤولية الملقاة على عاتقكم، عليكم المحافظة على القيم والمبادئ الأصيلة لمجتمعاتنا، واحترام وتقدير العمل الشريف الدؤوب، ونحن واثقونَ بأن مسيرتكُم الدراسية التي احتضنتْها مؤسسةٌ علميةٌ متميزةٌ كالجامعة الأميركية في الشارقة، ستتيح لكم الانطلاق إلى المستقبل، بكلّ ثقةٍ واقتدار".

ووجه سموه الخريجين والخريجات إلى مواصلة التعلم والمعرفة، قائلاً: "وكما عهدناكم، ندعوكمْ لمواصلةِ النهلِ من ينبوعِ المعرفة المتدفق، فالتعلمُ لا يتوقفُ عندَ حدودِ التخرجِ من الجامعة، بلْ هوَ تجربةٌ معرفيةٌ نعيشُها مدى الحياة، فبالمعرفةِ نسمو ونتطور، ونحققُ الطموحاتِ والمُثُلِ التي نصبوا إليها، كما ندعوكمْ للمحافظة على خيوطِ التواصلِ مع جامعتكمْ وأساتذتكمْ، أبواب الجامعة مفتوحة لكم دائماً، فأنتمْ ذخرٌ لجامعتِكم، وبِكمْ تنمو وتتطور".

واختتم صاحب السمو حاكم الشارقة كلمته، بتوجيه الشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس الأمناء، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في الجامعة، على تفانيهم في العمل، وعلى حرصهم في المساهمة الفعالة والمستمرة في ازدهار الجامعة وارتقائها.