أعضاء شورى شباب الشارقة في مغامرة عنوانها التحدي

الشارقة 24:

في مغامرة شبابية فريدة من نوعها، عبر قمم جبال مدينة كلباء، أقيمت فعاليات ملتقى البرلمانيين الشبابي، لتعزيز مهارات القيادة لأعضاء "شورى شباب الشارقة" في دورته السابعة، وتحفيزهم على قبول التحدي، والإصرار على خوض المنافسات الصعبة، في أجواء ترفيهية ممتعة.

واستمتع المشاركون، بممارسة باقة منوعة من الأنشطة والفعاليات المميزة، في رحاب الطبيعة بمناظرها الخلابة، تمثلت في التسلق بالحبال، والتخييم على شواطئ البحر، وإشعال النار من دون مواد قابلة للاشتعال، وممارسة الرياضات المائية، بالشكل الذي يتيح لهم مساحة حرة من التأمل، تمكنهم من رسم ملامح المستقبل برؤية عصرية.

واستكشف الشباب، مكونات عالم غني بالنباتات والحيوانات النادرة، وطبقوا مهارات التجديف بقوارب الكاياك في بحيرة كلباء، في رحلة شائقة شاهدوا من خلالها محمية القرم الطبيعية، وما تحتويها من أنواع مختلفة من الطيور والسلاحف والأسماك، وتقاسم الشباب البهجة في فعاليات رائعة نُفذت في أجواء آمنة، تحت إشراف كادر مؤهل من موظفي ناشئة الشارقة، وفريق عمل شركة أبسولوت أدفنتشر.

واكتسب المشاركون مجموعة من المهارات، تجسدت في أساسيات العمل البرلماني، مهارات التصويب نحو الهدف، والعمل بروح الفريق، والتواصل الفعّال، وتقديم الحلول الابتكارية للمشكلات، ومهارات القيادة، فضلاً عن تعزيز مفاهيم وقيم احترام الذات وتقبل الآخر، وذلك عبر مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي ترتكز على مبدأ التعلم باللعب، والتي حرص المنظمون من خلالها على تمكين الشباب من إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع، بالشكل الذي يحقق شعار الدورة السابعة لشورى شباب الشارقة الذي يتجسد في "خدمة المجتمع قيادة".

ونُفذ ملتقى البرلمانيين الشبابي، على مدار أربعة أيام متتالية، انطلاقاً من حرص اللجنة العليا لشورى شباب الشارقة، على تعزيز التعارف بين الأعضاء الجدد لشورى شباب الشارقة في دورته السابعة، وتمهيداً لجلسة اختيار رئيس المجلس والنائب وأمين السر بشفافية ومصداقية.