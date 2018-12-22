كهرباء الشارقة تبحث تعزيز التعاون مع نادي خورفكان الرياضي

الشارقة 24:

استقبل سعادة الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، بمقر الهيئة، وفداً من مجلس إدارة نادي خورفكان برئاسة عبد العزيز عبد الله ناصر النعيمي رئيس مجلس الإدارة.

وبحث الجانبان، سبل التعاون وأليات العمل المشترك التي يمكن تنميتها للارتقاء المتواصل وتطوير مشروعات الإنارة في النادي واستخدام أحدث التقنيات التي توفر استهلاك الطاقة والمياه.

وفي بداية اللقاء، أكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين خاصة في مجالات وبرامج التوعية المجتمعية بأساليب وسلوكيات ترشيد استهلاك الطاقة والمياه واهمية ممارسة الرياضة للموظفين وفئات المجتمع.

وأشار الليم إلى أن الهيئة تحرص على المشاركة ودعم كافة الفعاليات التي تدعو لترشيد استهلاك الطاقة والقضايا الحيوية في المجتمع، وذلك انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة تعزيز التعاون والتواصل بين كافة الدوائر والهيئات ومؤسسات المجتمع في إمارة الشارقة لتنمية الوعي بقضايا المجتمع الحيوية والعمل على الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض الجهود المشتركة للجهتين في مجال تطوير مشروعات الإنارة في النادي وفق أفضل المواصفات، كما تم استعراض العديد من المقترحات التي تحقق الهدف الذي تسعى إليه هيئة كهرباء ومياه الشارقة في مجال تقديم البرامج التوعوية والتثقيفية التي تعنى بالأسرة وكافة أفرادها وتعزيز التعاون، بما يعزز من تلاقي الجهود المشتركة في الارتقاء الدائم بمستوى الخدمات والتنسيق في الفعاليات المشتركة.

ومن جانبه، أكد عبد العزيز عبد الله ناصر النعيمي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي والثقافي، أهمية التعاون المشترك مع كافة الجهات الحكومية، وذلك في إطار سعي النادي لتوفير أفضل الخدمات وتوفير بيئة آمنة وصحية لكل منتسبي وزوار النادي.

وأوضح أن نادي خورفكان يسعى بكافة إمكاناته لترسيخ قيم أهمية الطاقة والتوعية بأساليب وسلوكيات المحافظة عليها والتوعية بالتكاليف التي تتحملها الحكومة في توفير هذه الطاقة، مشيراً إلى أن الأندية عليها مسؤولية في التقليل من التكلفة بالاستخدام الأمثل لهذه الطاقة وتثقيف المجتمع بضرورة تحمل مسؤوليته تجاه الاستهلاك الجائر واللامسؤول لهذه الطاقة وتوعية اللاعبين والعاملين والمسؤولين لنشر هذه الثقافة في بيئتهم ومنازلهم لتعم الفكرة على مستوى المجتمع ككل، وتوفير الطاقة لمواصلة مسيرة التطور والازدهار الذي تشهده إمارة الشارقة .

وفي الختام تم تقديم درع وشهادة تكريم لهيئة كهرباء ومياه الشارقة على جهودها المستمرة في دعم أنشطة ومشروعات النادي.