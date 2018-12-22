بلدية الشارقة تُدشن محطة معالجة مياه لغسل المركبات

الشارقة 24:

في إنجاز استراتيجي جديد لبلدية مدينة الشارقة، دشن قطاع الزراعة والبيئة في البلدية محطة لمعالجة المياه ذات جودة وكفاءة عالية، سميّت بالعقد الفريد، باعتبارها مكملاً لكل محطات المعالجة التي دشنها القطاع للحصول على مياه يتم استخدمها في مجالات عدة، حيث تم إنجاز هذه المحطة من قبل فريق "سماي تيم".

حضر حفل التدشين كل من سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، ومساعدوه، وسعادة علي مصبح الطنيجي مدير بلدية الذيد، وسعادة العميد علي رحمة العويس مدير إدارة الخدمات العامة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، ومدراء الإدارات في البلدية ولفيف من الموظفين والحضور.

وأكد سعادة ثابت سالم الطريفي، أن إنجازات البلدية لا تتوقف من خلال كادر عمل مؤهل ومبدع في كل ما يقدمه، من خلال الإبداع والابتكار في العمل والحرص على تقديم أفكار تخدم مجالات البلدية، لتكون الخدمات المقدمة ذات نوعية وكفاءة عالية وضمن أفضل المعايير، فهذه المحطة التي تم إنجازها بسواعد مهندسين من قطاع الزراعة والبيئة تعكس حرص البلدية على تقديم أفضل الخدمات للجمهور خصوصاً الذكية منها، ومع توجه الدولة نحو الذكاء الاصطناعي تسعى البلدية بجهد كبير لنشر هذه الثقافة بين الموظفين للتفكير خارج الصندوق، وتقديم أفكار إبداعية ترتقي بالعمل وبجهد وتميز البلدية.

من جانبه، أوضح المهندس حسن التفاق، مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة، أن المحطة تعتبر إنجازاً مطوراً عن المحطات الموجودة لما تمتاز به من خصائص، فهذه المحطة تم إنجازها بتقنية أغشية المفاعلات الحيوية وهي تقنية عالية الجودة لإنتاج مياه معالجة بأعلى المعايير العالمية.

وأوضح أن كمية ما تنتجه المحطة تبلغ مليون لتر شهرياً، وسعتها 25 ألف لتر يومياً، ليتم استخدام هذه المياه في غسيل المركبات وري المسطحات الخضراء في إدارة النقليات بشكل مبدئي ليتم التوسع في عملية الري لاحقاً.

وأشاد التفاق بجهود بلدية مدينة الشارقة، مؤكداً أن لديها كفاءات تمتاز بخبرات عالية للكشف عن أي تقنيات حديثة وأنظمة ذكية تخدم المصلحة العامة للإمارة.