"الشارقة للصحافة" يُصقل المهارات التحريرية للصحافيين

الشارقة 24:

اختتم نادي الشارقة للصحافة، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الخميس، ورشة تدريبية بعنوان "تحرير النصوص"، التي نظمها النادي بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز، واستمرت على مدار ثلاثة أيام بمشاركة 15 إعلامياً من مختلف المؤسسات الإعلامية في مسرح المجاز.

وناقشت الورشة المهارات المتقدمة في التحرير، التي يمكن من خلالها إعداد مادة صحفية أكثر فاعلية، مع التعرف على أدوار المحررين بدءاً من مرحلة جمع المعلومات وحتى النشر، كما تطرقت الورشة إلى الطرق الإبداعية في عرض العنوان وسياق الخبر، والأسلوب الصحفي الذي يناسب كل مادة صحفية، وكيفية إبراز مدى أهمية المحتوى للمتلقي.

واستعرضت الورشة المصطلحات الصحفية والقواعد المهنية والقانونية التي يحتاج إلى معرفتها كافة الصحفيين، إلى جانب كيفية التعامل مع تصريحات المصادر الصحفية، والمعلومات والأرقام والنسب المئوية بشكل دقيق.

كما تناولت الورشة الفروقات بين التحرير للصحافة، والتلفزيون، والمواقع الإخبارية، وشبكات التواصل الاجتماعي.

ولفت طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، إلى أن الورشة تأتي ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي ينظمها نادي الشارقة للصحافة، ضمن خطته لعام 2018 بالتعاون مع أبرز المؤسسات الصحفية والإعلامية على المستوى المحلي والعالمي، بهدف تعزيز قدرات الصحفيين والإعلاميين وصقل مهاراتهم، عبر العديد من الموضوعات والجوانب الحيوية في الصحافة والإعلام، ومواكبة أحدث التطورات وأفضل الممارسات العالمية.

وأكد علاي أن نادي الشارقة للصحافة يُعد أحد المنصات الهامة في قطاع الصحافة والإعلام، حيث يستهدف من خلال خطة برامجه الطلاب والأكاديميين والعاملين في القطاع، وينظم العديد من الفعاليات واللقاءات التي يتم خلالها استضافة أصحاب الكفاءة والخبرة لنقل خبراتهم ومعارفهم، ومناقشة أبرز التحديات والقضايا الحيوية على الساحة الإعلامية، مع العمل على تعزيز الوعي لدى الجمهور للتأكد من مصداقية الأخبار التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ودعم التواصل البناء بين الجهات الحكومية والصحفيين والإعلاميين بمختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية.