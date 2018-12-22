جلسة "للسعادة والإيجابية" بشرطة الشارقة

الشارقة 24:

شهد العميد محمد راشد بيات، المدير العام للإدارة العامة للعمليات الشرطية، بشرطة الشارقة، الجلسة الأولى لمبادرة "السعادة والإيجابية" أثناء ساعات العمل، بمركز مليحة للآثار بمنطقة مليحة بالشارقة، بحضور العميد محمد عبد الله العوبد نائب مدير عام العمليات الشرطية، ومدراء الإدارات ونوابهم، ضمن المبادرة التي أطلقها مدير عام العمليات الشرطية، بهدف تخفيف ضغوط العمل على الموظفين، وزيارة المناطق الأثرية والسياحية بإمارة الشارقة.

في بداية الجلسة رحب العميد بيات بالحضور، مشيراً إلى أن بيئة العمل السعيدة والإيجابية تُعد مؤشراً أساسياً ومهماً في أي جهة أو مؤسسة، باعتبارها المحرك الأساسي الذي يحفز الطاقة الإيجابية الكامنة للموظف لإدراك التميز والنجاح، واستثمار ما لديه من قدرات ومهارات يحقق من خلالها ذاته ويخدم وطنه ومجتمعه، كما تعتبر بيئة العمل السعيدة والإيجابية باعثاً فعالاً للموظف يتحدى بها الظروف السلبية بمحيط العمل، وتساعده على الابتكار، وتمكنه من استخلاص أفكار خلاقة ومبتكرة تدفعه للتفوق والتميز.

وأشاد بحرص القيادة الرشيدة، واهتمامها بتوفير بيئة عمل خلاقة، ترسخ للسعادة الإيجابية لكافة العاملين في مختلف القطاعات داخل الدولة، مستلهماً الأفكار البناءة التي طرحها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" في كتابه "تأملات في السعادة الإيجابية".

وقدم العميد بيات نسخة من الكتاب للسادة الضباط الحضور، ليكون نبراساً يُحتذى بما يحويه من قيم وأفكار مُتقدة، تجعل بيئة العمل أكثر إيجاباً.