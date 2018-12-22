وفد "بلدي الشارقة" يزور "ضواحي 7" في حديقة الرمثاء

الشارقة 24:

استقبل سعادة خميس بن سالم السويدي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير الدائرة، وفد المجلس البلدي لمدينة الشارقة، برئاسة سعادة سالم علي سالم أحمد المهيري رئيس المجلس، لدى زيارته فعاليات مهرجان "ضواحي 7"، بحديقة الرمثاء في مدينة الشارقة.

وقدم سعادة خميس بن سالم السويدي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، لوفد المجلس البلدي لمدينة الشارقة، شرحاً عن فكرة مهرجان "ضواحي7" وتواصله للعام السابع على التواصل والرامي إلى توطيد علاقات الأسر مع بعضها في جو ترفهيمي وعائلي متكامل.

بعدها اصطحب سعادة خميس بن سالم السويدي، الوفد الزائر في جولة شملت مختلف فعاليات المهرجان، والأجنحة المشاركة، وقام الوفد بمشاركة الأسر المتواجدة في الحديقة الفعاليات المنظمة.

وأكد السويدي، خلال التجوال مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي، أهمية المهرجان في تعزيز الترابط الاجتماعي والتماسك الأسري، لاسيما خلال إجازة وعطلة المدارس.

بدوره قدم سعادة سالم علي سالم أحمد المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، الشكر لدائرة شؤون الضواحي والقرى، لجهودها في تنظيم هذا الحدث المتميز والذي يتكامل مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تنمية العلاقات بين أفراد الأسر وأن تكون هناك فعاليات تعزز من تلك الغايات المنشودة.