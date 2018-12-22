بلدية الحمرية تنفذ جولات تفتيشية على منافذ بيع اللحوم

الشارقة 24:

حرصاً منها على السلامة والصحة العامة، قام مفتشو بلدية مدينة الحمرية بتنفيذ سلسلة من الجولات الرقابية والتفتيشية على المحال والمنافذ الغذائية والاستهلاكية، بهدف استدامة جهودها في الرقابة الصحية بمنطقة الحمرية والتأكد من سلامة اللحوم والأسماك وتطبيق الاشتراطات الصحية والغذائية وفق أعلى المعايير.

وصادرت البلدية خلال جولات التفتيش قرابة (40 كغم) من اللحوم والأسماك خلال الربع الرابع من العام الجاري والغير صالحة للاستهلاك الأدمي، منها الفاسدة ومنتهية الصلاحية.

وأوضح مدير بلدية الحمرية، مبارك راشد الشامسي، بأن البلدية تعمل على تكثيف الدور الرقابي على مستوى الجانب الفني الغذائي من قبل الأطباء البيطريين، من حيث الفحص والكشف على اللحوم على أسس معرفية بمسببات الفساد وتلوث اللحوم من خلال الظواهر والأعراض ذات الصلة، بهدف ضمان وصول غذاء سليم وآمن للمستهلكين، والوقوف على المخاطر المرتبطة بتداول اللحوم بمنافذ البيع والرقابة على مراحل الحفظ والتخزين والعرض وما يرتبط بها من اشتراطات وضوابط فنية والتقيد بها.

مؤكداً على أن الحملات التوعوية التي تنفذها البلدية جاءت بنتائج طيبة وأدت إلى خفض نسبة المضبوطات من اللحوم والأسماك الغير صالحة للاستهلاك، وذلك من خلال التقيد والالتزام التام بالمعايير والاشتراطات الصحية من قبل مراكز البيع، الأمر الذي مكن البلدية من دراسة وجمع البيانات الخاصة بالرقابة الغذائية، بغية رفع درجة الوعي والتثقيف الصحي للعاملين بمنافذ بيع اللحوم والأسماك، بجانب التأكيد على أهمية معرفة جودة وصلاحية المنتجات الغذائية.

وأضاف الشامسي أن برامج التوعوية والرقابية التي تطلقها البلدية حققت أهدافها الرامية إلى تعزيز الالتزام بمعايير الصحة والسلامة، والتأكد من تاريخ صلاحية الأغذية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس، وتمكين الدور الصحي والغذائي من خلال الأطباء البيطريين العاملين في مجالات فحص اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك وطرق التبريد والتجميد والحفظ والتخزين ومواصفات سيارات النقل، والكشف على طرق تذويب المجمدات والكشف على البيض بالتوائم مع الاشتراطات الصحية للمتعاملين في مجال تداول اللحوم.

وأكد الشامسي أن بلدية الحمرية ممثلة بقسم الصحة العامة وشعبة رقابة الأغذية الصحية، تواصل حملاتها التفتيشية والرقابية لضمان سلامة الغذاء، إلى جانب تقديم العناية الغذائية وإيصالها إلى درجات عالية من التطور، منوهاً إلى أن هذه الإجراءات جاءت في إطار حرص بلدية منطقة الحمرية على صحة المستهلك.