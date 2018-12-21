مجلس ضاحية الزبارة بخورفكان يعود المرضى

الشارقة 24:

بادر مجلس ضاحية الزبارة بخورفكان، ومن منطلق دوره في المسؤولية المجتمعية، بزيارة عدد من المرضى في منازلهم، من الذين تعافوا من عمليات جراحية أجريت لهم مؤخراً، أو تعرضوا لحوادث، وذلك للاطمئنان على صحتهم .

وزار كلٌ من محمد الغاوي النقبي رئيس المجلس، ونائبه خلفان صالح النقبي، وأعضاء مجلس الضاحية، وعدد من الأهالي والقاطنين فيها، عدداً من المرضى في منازلهم، تفعيلاً لدور مجلس الضاحية في خدمة الأهالي، والاطمئنان على صحة المرضى، وتعزيز التواصل بين المجلس والمواطنين.

وأكد محمد الغاوي النقبي، حرص مجلس الضاحية، على تعزيز التواصل مع المواطنين، وطرح مختلف المبادرات، التي تحقق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في خدمة أفراد الأسرة.

وأشار إلى أن مجلس ضاحية الزبارة، بادر بتنظيم تلك الزيارة، من منطلق إيمانه بدوره ومسؤوليته تجاه المرضى، للتواصل معهم وزيارتهم ومجالستهم، والاطمئنان على أحوالهم الصحية والنفسية، وتلمس مختلف احتياجاتهم.